Los Fundamentalistas homenajearon al Indio Solari en Comodoro Rivadavia: abrazos, llanto y una ovación inolvidable
El primer recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tras la muerte del Indio Solari se convirtió en una multitudinaria despedida. Los músicos lloraron sobre el escenario y recibieron el apoyo de miles de fanáticos durante toda la noche.
La primera presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionadotras la muerte del Indio Solari estuvo marcada por la emoción, los homenajes y el dolor compartido con el público. La banda decidió mantener el recital programado en Comodoro Rivadavia y convirtió el show en una despedida multitudinaria para una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.
Desde los primeros minutos del espectáculo, el clima fue de profunda conmoción. Los músicos subieron al escenario visiblemente afectados por la pérdida de quien fue el creador y líder espiritual del proyecto, fallecido el viernes a los 77 años.
El conmovedor momento en que Los Fundamentalistas recordaron al Indio Solari
Al aparecer frente a miles de personas en el predio ferial de Comodoro Rivadavia, los integrantes de la banda se abrazaron y no pudieron contener las lágrimas. Mientras tanto, el público respondió con una ovación y el clásico cántico dedicado al artista: “Olé, olé, olé, Indio, Indio”.
La emoción también se reflejó en las pantallas gigantes del escenario, donde se proyectó una imagen del músico que acompañó el inicio del recital. Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Déborah Dixon, Luciana Palacios, Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Ramiro López Naguil, Sergio Colombo y Miguel Ángel Tallarita protagonizaron una de las postales más impactantes de la noche.
Tras ese instante cargado de sentimientos, el grupo comenzó el espectáculo con “Pedía siempre temas en la radio” y luego interpretó “Un ángel para tu soledad”, dos canciones emblemáticas vinculadas al universo ricotero.
Un final cargado de lágrimas y emoción
Si el comienzo del recital estuvo marcado por la conmoción, el cierre no fue diferente. Tras más de dos horas de música y homenajes, los integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado volvieron a reunirse en el centro del escenario para compartir un momento que conmovió al público.
Mientras el público aplaudía y coreaba canciones del universo ricotero, los músicos se abrazaron entre sí y rompieron en llanto. Visiblemente emocionados, permanecieron varios segundos unidos en un gesto que reflejó el dolor por la pérdida del Indio Solari y el significado especial que tuvo la presentación.
La escena fue acompañada por una nueva ovación de los miles de fanáticos que colmaron el predio ferial de Comodoro Rivadavia. Sin necesidad de pronunciar demasiadas palabras, el abrazo colectivo de la banda terminó convirtiéndose en una de las imágenes más simbólicas de la noche, una despedida cargada de afecto hacia el artista que marcó sus carreras y dejó una huella imborrable en la historia del rock argentino.
Por qué la banda decidió seguir adelante con el recital
Originalmente estaban previstas dos presentaciones en la ciudad patagónica, los días 6 y 7 de junio. Sin embargo, tras conocerse la muerte del Indio Solari, la organización resolvió concentrar toda la actividad en una única función.
La convocatoria reunió a miles de seguidores y se amplificó gracias a la transmisión en vivo por YouTube, que permitió que cientos de miles de personas acompañaran el homenaje desde distintos puntos del país y del exterior.
Horas antes del concierto, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado habían difundido un mensaje en redes sociales en el que expresaron el impacto que les provocó la noticia.
El mensaje de Los Fundamentalistas tras la muerte del Indio Solari
A través de un comunicado, la banda reconoció que atravesaba momentos de profundo dolor. “Estamos en shock. Como todos”, señalaron.
En el mismo texto explicaron que, pese a la tristeza, eligieron sostener el encuentro con el público como una forma de transitar el duelo de manera colectiva. Además, anunciaron la transmisión abierta del recital para que los seguidores pudieran participar de la despedida.
Los músicos admitieron que el espectáculo no sería el que habían imaginado originalmente, pero consideraron que reunirse con los fanáticos era la mejor manera de rendir homenaje al artista. El mensaje concluyó con una frase que resumió el sentimiento de toda la comunidad ricotera: “Te amamos, Indio”.