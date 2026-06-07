Los Fundamentalistas homenajearon al Indio Solari en Comodoro Rivadavia: abrazos, llanto y una ovación inolvidable

La escena fue acompañada por una nueva ovación de los miles de fanáticos que colmaron el predio ferial de Comodoro Rivadavia. Sin necesidad de pronunciar demasiadas palabras, el abrazo colectivo de la banda terminó convirtiéndose en una de las imágenes más simbólicas de la noche, una despedida cargada de afecto hacia el artista que marcó sus carreras y dejó una huella imborrable en la historia del rock argentino.