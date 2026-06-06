La familia del Indio Solari brindó detalles del velatorio: “Que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”

“Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre”, señaló la familia en el escrito.