Graneros volvió al triunfo y se afianza en la cima en la Liga Tucumana

En el encuentro más esperado de la jornada en el sur de la provincia, Social y Deportivo Graneros se quedó con un triunfo fundamental al vencer 3 a 2 a Deportivo Aguilares, en el duelo directo entre líder y escolta. El equipo dirigido por Hugo Corbalán golpeó en el momento justo con los goles de Axel Epifanio y Facundo Cruz en la primera parte, mientras que el “Depor” reaccionó con tantos de Exequiel Díaz y Diego Velárdez para igualar el desarrollo en un primer tiempo vibrante.