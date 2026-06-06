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Graneros volvió al triunfo y se afianza en la cima en la Liga Tucumana

El líder del Grupo F derrotó 3 a 2 a Deportivo Aguilares en el duelo más esperado de la jornada. Central Norte goleó y Concepción FC sufrió una derrota que derivó en la renuncia de su entrenador.

GANÓ EN LO ALTO. Francisco Leguizamón se elevó para convertir el tercer tanto de Graneros.
GANÓ EN LO ALTO. Francisco Leguizamón se elevó para convertir el tercer tanto de Graneros.
06 Junio 2026

La fecha 11 del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol dejó una jornada intensa en todos los grupos, con partidos clave, clásicos, resultados inesperados y movimientos que empiezan a marcar el rumbo de la competencia en la recta decisiva del certamen.

En el encuentro más esperado de la jornada en el sur de la provincia, Social y Deportivo Graneros se quedó con un triunfo fundamental al vencer 3 a 2 a Deportivo Aguilares, en el duelo directo entre líder y escolta. El equipo dirigido por Hugo Corbalán golpeó en el momento justo con los goles de Axel Epifanio y Facundo Cruz en la primera parte, mientras que el “Depor” reaccionó con tantos de Exequiel Díaz y Diego Velárdez para igualar el desarrollo en un primer tiempo vibrante.

LA FIGURA DEL PARTIDO. Axel Epifanio convirtió el primer gol y asistió en el tercer tanto con un centro perfecto. LA FIGURA DEL PARTIDO. Axel Epifanio convirtió el primer gol y asistió en el tercer tanto con un centro perfecto.

En el complemento, Francisco Leguizamón, luego de un preciso centro de Axel Epifanio, marcó el 3-2 definitivo para los “cocodrilos”, que estiraron la diferencia en la cima a seis puntos y quedaron mejor perfilados en la lucha por el liderazgo del grupo.

En la misma zona, Deportivo Llorens venció 1 a 0 a Deportivo Marapa con gol de Nicolás Romano, mientras que Sportivo Trinidad superó 3 a 2 a San Lorenzo de Santa Ana en un partido cambiante y de alto ritmo.

En una de las sorpresas de la fecha, Ateneo Parroquial Alderetes derrotó 2 a 0 al puntero Almirante Brown por el Grupo D. Exequiel “Pollo” Narese y Gonzalo Reyes marcaron los goles.

La jornada también tuvo un momento emotivo para el club, ya que el defensor Emilio Avellaneda fue reconocido por alcanzar los 300 partidos con la camiseta de Ateneo, convirtiéndose en uno de los referentes históricos de la institución.

Por su parte, San Fernando logró su segunda victoria consecutiva al imponerse 2 a 1 como visitante ante Atlético Famaillá con goles de Mateo Vallejos y un golazo de Walter Reston. Igualó transitoriamente Javier Juárez.

Por el Grupo A, el clásico de Tafí Viejo terminó igualado 1 a 1 entre Villa Mitre de Tafí Viejo y Talleres de Tafí Viejo. Franco Pizzicannella, de penal, abrió el marcador para el local, mientras que Jonás Romero igualó el partido.

En el otro duelo destacado, Central Norte fue contundente y goleó 5 a 0 a All Boys, con una actuación sobresaliente de José Suasnábar, autor de tres goles, Nicolás Juárez e Ignacio Cuello.

Por el Grupo E, Alto Verde venció 3 a 1 a Concepción FC con dos goles de Nicolás Rodríguez y uno de Tobías Ríos. Para los cuervos anotó Omar Romano.

Luego de la caída, el técnico Adrián Uslenghi presentó su renuncia en Concepción FC en forma indeclinable, dejando al club en un escenario de incertidumbre de cara a la continuidad del torneo.

Además, Santa Rosa de Leales se impuso 2 a 0 a La Providencia con goles de Agustín Olivares y Chamorro. Este domingo desde las 16, habrá duelo de punteros, Ñuñorco con Unión Simoca. Mientras en Villa Quinteros, San Ramón con Azucarera Argentina.

En el Grupo C se destacan este domingo desde las 16, los cruces entre Atlético Concepción y San Juan, además del duelo entre Cruz Alta y San Lorenzo de Delfín Gallo. El interzonal tendrá como protagonistas a Bella Vista y San José.

En la continuidad de la fecha, se confirmó el partido entre Atlético y Lastenia se jugará el martes desde las 16 en San Jorge, mientras que quedó postergado el duelo entre Tucumán Central y Sportivo Guzmán, suspendido el jueves por la lluvia y a la espera de reprogramación.

La jornada dejó un panorama cada vez más claro en la pelea por la clasificación. Graneros se afianza en el Grupo F, Alderetes dio el golpe en el D y Central Norte mostró poderío en el A.

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