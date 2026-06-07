La Junta de Estudios Históricos de Tucumán: una institución de fundamental importancia

En 1968 apareció el primer número de la Revista de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán, dirigida por Ventura Murga. No había persona más adecuada para esa tarea: además de reunir pacientemente los trabajos, realizaba la minuciosa corrección de las llamadas “pruebas de galera”. Hoy la revista suma 18 números, aunque podrían haber sido muchos más. La escasez de recursos y las dificultades económicas crónicas de la institución limitaron su continuidad. Junto con la Revista, también se publicaron ediciones especiales, entre ellas: “Ramón Leoni Pinto. In memoriam”; “Cuatro Bicentenarios”; “Domingo F. Sarmiento. Su Bicentenario”; “Juan B. Alberdi. Su Bicentenario”; “Belgrano, la Patria al Norte”; y “Tiempo de Unitarios y Federales”. A ello se suman numerosas “Crónicas Históricas” -digitales e ilustradas, disponibles en la Academia Nacional de la Historia- y diversos catálogos de publicaciones.