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Guerra en Medio Oriente: Irán advierte que un ataque a Beirut reiniciará las hostilidades

Teherán contradice la versión de Trump, de que las conversaciones “van muy bien”, y sostiene que no hay ningún progreso tangible.

VOZ OFICIAL. Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, señaló que las fuerzas armadas de su país “están preparadas para atacar a Israel” si vuelve a bombardear al Líbano.
VOZ OFICIAL. Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, señaló que las fuerzas armadas de su país “están preparadas para atacar a Israel” si vuelve a bombardear al Líbano.
Hace 2 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos/TEHERÁN, Irán.- El liderazgo de la República Islámica de Irán advirtió ayer que un ataque a Beirut desencadenaría una “reanudación a gran escala de la guerra” en Medio Oriente, en un momento en el que Israel intensifica las operaciones contra el grupo libanés proiraní Hezbollah.

“Cualquier ataque contra Beirut tendrá graves consecuencias y conducirá a una reanudación a gran escala de la guerra”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, según una entrevista a la televisión libanesa citada por la agencia de noticias Tasnim. “Nuestras fuerzas armadas están preparadas para atacar a Israel si ataca Beirut”, añadió.

En la misma entrevista, Araqchi afirmó, además, que no hay “ningún progreso tangible” en las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

“Se han intercambiado mensajes sobre la necesidad de poner fin a la agresión contra Beirut, pero no se ha logrado ningún progreso tangible en el proceso de negociación”, declaró el canciller.

Añadió que el regreso a la mesa de negociaciones “está supeditado a la garantía de los derechos del pueblo iraní, el fin de la guerra en Líbano y la reducción de las tensiones en la región”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho, más temprano, que las conversaciones con Irán van “muy bien” y que podrían concluir “este fin de semana”, pero tampoco descartó que fracasen. “He oído que la negociación anda muy bien”, aseguró a periodistas en el Salón Oval.

Trump ya manifestó el viernes pasado que iba a tomar su “decisión final” sobre las negociaciones, pero el fin de semana transcurrió sin ningún resultado oficial.

En Ormuz

Ambos países intercambiaron luego ataques en el estrecho de Ormuz, que también impactaron a países vecinos como Kuwait, a pesar del cese al fuego. “En esa parte del mundo un alto el fuego significa que disparas de manera un poco más moderada”, ironizó el presidente estadounidense.

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Ambos países se acusan mutuamente de violar la frágil tregua con ataques cruzados en el Golfo, donde proyectiles de Teherán golpearon el aeropuerto de Kuwait y mataron a una persona.

Otra amenaza para la tregua son las operaciones militares en Líbano, donde ataques israelíes impactaron cerca de Beirut y causaron nueve muertos en el sur.

La reanudación de los ataques y la falta de avance en las negociaciones provocaron una nueva subida de los precios del petróleo, convulsionados por la guerra y sus consecuencias en el estrecho de Ormuz, crucial para el comercio de hidrocarburos.

El ataque con drones, lanzado a primera hora de la mañana de ayer, alcanzó un terminal de pasajeros y se saldó con la muerte de una persona de nacionalidad india y 63 heridos.

Sede de bases estadounidenses, este pequeño país del Golfo recibió numerosos ataques iraníes en represalia a la ofensiva israelí-estadounidense del 28 de febrero, que desencadenó la guerra.

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