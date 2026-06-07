Medialunas integrales: un antojo saludable para disfrutar en una tarde gris

Resumen para apurados
- Una influencer de cocina difundió en redes una receta rápida para preparar medialunas integrales, ideal para disfrutar de una merienda saludable el fin de semana.
- La receta requiere harina integral, leche, levadura y huevo. El proceso incluye activar la levadura, amasar, dejar leudar, dar forma de triángulo y hornear por 20 minutos.
- Esta opción promueve alternativas de panadería casera y nutritiva frente a las industriales, fomentando hábitos de alimentación saludable sin renunciar a los clásicos permitidos.
El fin de semana los permitidos alegran las comidas. Pero hay una forma de preparar panificados deliciosos que sean más saludables que los que se consiguen comúnmente. Las medialunas con harina integral son una solución perfecta para comer rico, pero no dejar de cuidarte completamente. Una influencer de cocina compartió su propia receta que se prepara en minutos.
Para hacer medialunas integrales para la merienda, necesitarás preparar un fermento con 150 mililitros de leche tibia, una cucharada de azúcar y 5 gramos de levadura. Para la masa, necesitarás 350 gramos de harina integral –2 ¾ de taza–, un huevo y una cucharada de margarina, aceite o manteca.
Paso a paso para preparar medialunas integrales
1. El primer paso es activar la levadura: en un bowl mezclá leche tibia con una cucharita de azúcar y la levadura.
2. En otro bowl, poné la harina integral. Agregá el azúcar, el huevo, la ralladura de limón y la esencia de vainilla.
3. Una vez integrado, mezclá los contenidos de los dos recipientes. Cuando todo forme una masa uniforme, empezá a estirar. Puede que todavía no esté completamente integrado todo.
4. Bajá la masa a la mesa o mesada e incorporá la manteca blandita, a punto pomada, para lograr que se integre fácilmente.
5. Formá un bollo y dejá leudar hasta que duplique su tamaño. Se estiman unos 40 minutos.
6. Una vez transcurrido el tiempo, desgasificá oprimiendo la masa suavemente con la mano para que pierda algo de aire.
7. Después, estirá con un palo de amasar y cortá triángulos. Enrollalos desde la base hasta la punta para formar las medialunas.
8. Repetí el proceso con toda la masa y dejá las medialunas reposando en una bandeja durante 15 minutos para que leuden nuevamente.
9. Pincelalas con huevo y leche y llevalas al horno precalentado a 180 °C por 20 minutos. Una vez que salgan del horno, pasá un pincel con una solución de agua y azúcar. Dejá enfriar y estarán listas para comer.