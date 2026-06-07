Su familia había iniciado el funeral y apareció vivo seis días después: el guía perdido en el monte Everest contó cómo sobrevivió a la deriva

A partir de ese momento, la supervivencia de Dawa Sherpa —bautizado Hillary Dawa en honor al mítico Edmund Hillary— se convirtió en una sucesión de milagros. "Cuando se me acabó el oxígeno, no podía caminar", relató el guía a la BBC. Sin comida, pasó los dos primeros días en la absoluta nada; luego, la desesperación lo llevó a masticar hielo puro con una fuerza que le dañó los dientes, hasta que la suerte le sonrió a medias al encontrar unos chocolates olvidados en los bolsillos de su campera, lo que le permitió recuperar un hilo de energía para intentar el descenso.