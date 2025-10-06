Contra la tormenta y la hipotermia: cientos de personas atrapadas en el monte Everest luchan por sobrevivir

Las condiciones extremas en la montaña más alta del mundo amenazan la vida de cientos de escaladores atrapados en la vertiente tibetana del monte Everest. La ardua labor de rescate avanza poco a poco y ya se pudieron evacuar a varios escaladores a zonas seguras, sin embargo la mayoría permanece en áreas de gran altitud.
Cientos de escaladores sobreviven a las extremas condiciones que azotan desde el viernes por la noche al monte Everest y se intensificaron durante el fin de semana. Cientos de vecinos y rescatistas se desplegaron para retirar la nieve que bloquea el acceso a la zona, situada a más de 4900 metros.
Clima extremo y una ardua labor de rescate
Hasta ahora se registró una muerte mientras que más de 200 excursionistas siguen varados en las laderas orientales, según detallaron desde BBC News. Los rescatistas pusieron a salvo a 350 personas en el pequeño municipio de Qudang, mientras que las autoridades están en contacto con todos los excursionistas que siguen atrapados.
La tormenta derrumbó tiendas y cubrió rutas de ascenso con varios metros de nieve. Las ráfagas de viento alcanzaron velocidades que impidieron el uso de helicópteros, lo que complicó el traslado de los atrapados. Según indicó The Guardian, las autoridades tibetanas suspendieron temporalmente la venta de permisos de ascenso y cerraron la zona turística del Everest hasta nuevo aviso.
La lucha contra la hipotermia
Dong Shuchang, un fotógrafo de naturaleza se encontraba entre los cientos de turistas que acudieron a la zona durante las vacaciones de la Semana Dorada de China. Sin embargo, el fenómeno meteorológico los sorprendió. "Los relámpagos y las tormentas no paraban. La nevada era tan intensa que apenas podía dormir", explicó Schuchang a BBC.
"Nuestros cortavientos e impermeables no eran rival para la nieve. Estábamos todos empapados", declaró, añadiendo que varias personas de su grupo de 20 personas mostraban síntomas de hipotermia. El joven de 27 años había estado en el Himalaya más de una docena de veces, pero dijo que "nunca había experimentado un clima como este".
Las autoridades chinas no precisaron cuándo podrán retomar los rescates aéreos, que dependen de la mejora de la visibilidad. Por ahora, los esfuerzos se concentran en evacuar a pie a los grupos más cercanos a los campamentos inferiores.