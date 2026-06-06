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Advertencia violeta del SMN: ¿qué significa y a qué provincias afectará este fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió recomendaciones para tener precaución ante la advertencia violeta que afectará al centro-este del país.

Cinco provincias serán afectadas por bancos de niebla este sábado.
Cinco provincias serán afectadas por bancos de niebla este sábado. Mapa del Servicio Meteorológico Nacional
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió este sábado una advertencia violeta por densos bancos de niebla que reducirán la visibilidad en cinco provincias del centro-este del país.
  • La medida afecta a Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. El SMN recomendó evitar circular, reducir la velocidad y usar luces bajas ante la baja visibilidad.
  • Se prevé que el fenómeno climático disminuya su intensidad hacia el domingo, lo que permitirá normalizar la transitabilidad en las rutas de la región afectada.
Resumen generado con IA

Esta madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que se presentará un fenómeno poco usual en el país. Cinco provincias amanecieron con una advertencia violeta, un llamado de atención que regirá durante gran parte de este sábado y bajo el que el SMN solicita tomar ciertos recaudos.

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Según explica el SMN, las advertencias son mensajes que informan acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que pueden presentar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social. Indican reducción de visibilidad y pueden darse por niebla, ceniza volcánica, polvo en suspensión o humo.

Hay solo dos posibilidades dentro de las advertencias. El mapa puede estar señalado de color verde –no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos– o violeta –se esperan fenómenos meteorológicos como los mencionados–. Las advertencias están acompañadas de una línea de tiempo que indica cómo evolucionará la intensidad del fenómeno.

¿Qué provincias están bajo advertencia violeta y por qué?

Son cinco provincias las que se encuentran bajo advertencia violeta y todas corresponden a la región centro-este. La provincia con mayor territorio afectado es Buenos Aires. También están señalados en violeta el este de La Pampa, la mitad sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y la mitad sur de Entre Ríos.

En todos los casos, la advertencia fue indicada por la posible presencia de neblina y bancos de niebla a lo largo de la jornada, los cuales provocarán una reducción significativa en la visibilidad. El fenómeno no se extenderá al domingo y lunes, según lo indicado en la última actualización del Sistema de Alerta Temprana.

Recomendaciones por la advertencia violeta

Las recomendaciones emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional son:

  • Evitar circular
  • Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené la distancia entre vehículos y no sobrepases a otros
  • Encendé las luces bajas y las antiniebla
  • Reducí la velocidad
  • En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas
  • Mantenete informado por las autoridades
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