Pronóstico para Tucumán: el cielo seguirá nublado y las lluvias volverían desde la tarde

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para hoy en Tucumán un cielo cubierto con una máxima de 22 °C e inestabilidad que provocará lluvias dispersas por la tarde y noche.
- La jornada inició con 17 °C de mínima, más del 95% de humedad y visibilidad reducida. En algunas zonas de San Miguel de Tucumán ya se registraron lloviznas leves y neblina.
- Se prevé que el fin de semana continúe templado, con máximas de 20 °C, cielo mayormente cubierto y el regreso de las precipitaciones durante la noche y mañana del domingo.
El cielo tucumano continuará cubierto y las condiciones del tiempo seguirán siendo inestables, por lo que se esperan nuevas precipitaciones durante la tarde y la noche, según lo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La máxima de hoy llegaría a los 22 °C.
La mañana comenzó con una nubosidad del 99% y una humedad superior al 95%. La temperatura mínima fue de 17 °C, mientras que la visibilidad se vio reducida a poco menos de siete kilómeotros. En algunas zonas del conurbano de San Miguel de Tucumán incluso se registraron algunas precipitaciones leves y aisladas, como así también bancos de neblina.
Con la nubosidad alta marcando la jornada, se espera que para el mediodía la temperatura llegue hasta los 21 °C, mientras que la humedad se mantendrá por encima del 80%. Los vientos serán suaves del sudoeste.
Hacia la tarde el cielo volvería a cubrirse por completo y, después de alcanzar la temperatura máxima de 22 °C, el SMN anuncia precipitaciones, que se extenderán hasta la noche y se volverían más intensas durante la madrugada del sábado.
En el cierre de la jornada, la temperatura se contraería hasta los 18 °C, con una nubosidad del 96% y una humedad que subirá otra vez hasta el 90%. Los vientos seguirán siendo suaves, desde el noroeste.
¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?
El SMN pronostica cielo cubierto para el sábado, con una mínima de 13 °C y una máxima de 20 °C. Las precipitaciones regresarían durante la tarde y la noche. Para el domingo se anuncian lluvias aisladas por la mañana y cielo cubierto para la tarde y la noche. La mínima sería de 15 °C y la máxima de 16 °C, lo que muestra que la variación térmica será escasa.