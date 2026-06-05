Pronóstico para Tucumán: el cielo seguirá nublado y las lluvias volverían desde la tarde

El SMN pronostica cielo cubierto para el sábado, con una mínima de 13 °C y una máxima de 20 °C. Las precipitaciones regresarían durante la tarde y la noche. Para el domingo se anuncian lluvias aisladas por la mañana y cielo cubierto para la tarde y la noche. La mínima sería de 15 °C y la máxima de 16 °C, lo que muestra que la variación térmica será escasa.