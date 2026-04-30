Despidos en el Servicio Meteorológico: ATE elevó el conflicto tras las disposiciones de Sturzenegger

La flexibilización de la protesta fue definida en asamblea, en el marco de un conflicto que sigue abierto y marcado por la tensión entre el gobierno de Javier Milei y los trabajadores del organismo. Desde ATE sostienen que el malestar interno creció tras el intento oficial de declarar ilegal la medida de fuerza, al considerar contradictorio que se definan funciones como esenciales mientras, al mismo tiempo, avanza una reducción de personal que ya supera el 15% de la planta.