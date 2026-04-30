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Despidos en el Servicio Meteorológico: ATE elevó el conflicto tras las disposiciones de Sturzenegger

El gremio confirmó realizó una protesta en reclamo por cesantías, la derogación del Decreto 274/26 y la restitución de funciones del SMN.

Servicio Meteorológico Nacional: trabajadores denuncian 240 despidos inminentes Servicio Meteorológico Nacional: trabajadores denuncian 240 despidos inminentes
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ATE realizó hoy una jornada de protesta en el Servicio Meteorológico Nacional (Argentina) contra despidos y el Decreto 274/26, sin afectar vuelos para mantener el servicio esencial.
  • La medida cambió de paro a asamblea para garantizar operatividad. El gremio denuncia 240 despidos y el vaciamiento del SMN tras el traspaso de funciones técnicas a la empresa EANA.
  • La tensión crece ante la posible privatización de servicios meteorológicos. El impacto futuro dependerá del diálogo con el Gobierno para evitar riesgos en la seguridad aérea nacional.
Resumen generado con IA

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) modificó la medida de fuerza prevista para este jueves en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y resolvió reemplazar el paro anunciado por una jornada de protesta con asambleas internas, sin cese de tareas. 

La actividad sindical se concretó entre las 5 y las 12, por lo que tanto la operatoria del organismo como los vuelos funcionarán con normalidad.

Días atrás, el gremio había lanzado una convocatoria a un paro en reclamo por la reincorporación de 140 trabajadores despedidos, la anulación de otros 100 ceses anunciados y la derogación del Decreto 274/26, normativa que -según denuncian- modifica funciones centrales del SMN y las transfiere a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

La flexibilización de la protesta fue definida en asamblea, en el marco de un conflicto que sigue abierto y marcado por la tensión entre el gobierno de Javier Milei y los trabajadores del organismo. Desde ATE sostienen que el malestar interno creció tras el intento oficial de declarar ilegal la medida de fuerza, al considerar contradictorio que se definan funciones como esenciales mientras, al mismo tiempo, avanza una reducción de personal que ya supera el 15% de la planta.

Pese al reclamo gremial, desde el sindicato remarcaron que continuarán activos los protocolos de vigilancia y alerta para garantizar la atención de emergencias y preservar la seguridad en los servicios vinculados a la aeronavegación. En la misma línea, desde EANA confirmaron que su actividad se desarrollará normalmente y que el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), clave para la seguridad y la programación de las operaciones aéreas, seguirá operativo.

ATE también mantiene sus cuestionamientos al Decreto 274/26, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, al que acusa de “vaciar” al SMN al quitarle competencias vinculadas a la aviación y transferirlas a EANA, con la posibilidad de que esas funciones puedan ser delegadas en empresas privadas. En ese sentido, el gremio advierte que ninguna otra organización cuenta con la experiencia técnica del organismo para asumir esas tareas sin afectar la seguridad operativa.

 Aunque la protesta fue reformulada y no habrá impacto en los vuelos, el conflicto continúa escalando. El foco ahora está puesto en si se abrirá una instancia de diálogo que permita encauzar la negociación y descomprimir la tensión en uno de los organismos estratégicos para el sistema aeronáutico argentino.

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