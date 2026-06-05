Alertan por la llegada del Super Niño: cómo podría cambiar el clima de Argentina en los próximos meses

La posibilidad de que el fenómeno climático de El Niño regrese con fuerza durante la segunda mitad de 2026 encendió las alarmas entre los especialistas. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que la probabilidad de su desarrollo aumentó hasta el 90%, un escenario que podría traer importantes alteraciones en los patrones climáticos de distintas regiones del planeta.