Alerta amarilla por lluvias fuertes: qué zonas serán afectadas y cómo seguirá el clima el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este viernes 5 de junio en distintas regiones del centro del país. Durante el fin de semana, el pronóstico indican que persistirá una importante humedad en los niveles bajos de la atmósfera, favoreciendo la presencia de cielo cubierto, ambiente fresco y bancos de niebla de considerable densidad.