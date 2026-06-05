Alerta amarilla por lluvias fuertes: qué zonas serán afectadas y cómo seguirá el clima el fin de semana.

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias intensas para este viernes 5 de junio en Buenos Aires y La Pampa debido a un frente de inestabilidad y humedad en el centro del país.
- Se prevén acumulados de entre 30 y 60 mm con actividad eléctrica. El sábado disminuirá la intensidad, pero persistirán la baja visibilidad, neblinas y un ambiente muy fresco.
- Un nuevo proceso de ciclogénesis entre domingo y lunes reactivará las tormentas fuertes en el norte y dejará acumulados de más de 50 mm en Buenos Aires y el Litoral.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este viernes 5 de junio en distintas regiones del centro del país. Durante el fin de semana, el pronóstico indican que persistirá una importante humedad en los niveles bajos de la atmósfera, favoreciendo la presencia de cielo cubierto, ambiente fresco y bancos de niebla de considerable densidad.
De acuerdo con el organismo, las provincias de Buenos Aires —principalmente en sectores del sur y oeste— y La Pampa serán las áreas más comprometidas por las precipitaciones, que podrían generar complicaciones temporales en las actividades habituales.
Qué provincias están bajo alerta amarilla por lluvias
El SMN advirtió que las lluvias persistirán durante gran parte del viernes en las zonas alcanzadas por la alerta. Los acumulados previstos oscilarán entre los 30 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse valores superiores.
Además de las precipitaciones, no se descarta la presencia de actividad eléctrica en forma aislada. El nivel amarillo implica fenómenos meteorológicos que pueden ocasionar inconvenientes puntuales y afectar el normal desarrollo de las actividades cotidianas.
Cómo estará el clima el sábado
Si bien se espera que las lluvias más intensas disminuyan durante el sábado en la región central del país, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables.
Los pronósticos indican que persistirá una importante humedad en los niveles bajos de la atmósfera, favoreciendo la presencia de cielo cubierto, ambiente fresco y bancos de niebla de considerable densidad.
Las condiciones de baja visibilidad podrían extenderse sobre amplias zonas del norte de la Patagonia, Cuyo, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y el sur del Litoral. Tampoco se descartan lloviznas o precipitaciones débiles en distintos puntos de estas regiones.
Un nuevo período de inestabilidad llegaría entre domingo y lunes
Los especialistas anticipan que entre el domingo y el lunes podría desarrollarse un segundo episodio de inestabilidad asociado a un proceso de ciclogénesis de débil intensidad sobre el este del territorio argentino.
Aunque todavía existen diferencias entre los principales modelos meteorológicos respecto de la evolución del fenómeno, las proyecciones coinciden en que las lluvias volverán a ganar protagonismo durante el comienzo de la próxima semana.
En esta nueva etapa, las provincias del norte argentino, especialmente Santiago del Estero, Chaco y Formosa, aparecen como las más propensas a registrar tormentas de mayor intensidad.
Por su parte, en Buenos Aires y gran parte de la región del Litoral se prevén principalmente lluvias, con acumulados que localmente podrían superar los 50 milímetros durante el transcurso de las 48 horas comprendidas entre el domingo y el lunes.