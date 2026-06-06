San Miguel de Tucumán: buscan subir al doble las multas por contaminación

“Día del Eco Canje”: propuesta de promoción ambiental

En el mes del ambiente, el oficialista Emiliano Vargas Aignasse presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para declarar el 25 de junio de cada año como el “Día Municipal del Eco Canje” en el municipio. La propuesta sostiene la finalidad de promover la educación ambiental, la separación de residuos en origen, el reciclaje, la economía circular y la participación ciudadana en acciones de protección del ambiente. Además, se invita a establecimientos educativos y organizaciones y empresas de la sociedad civil a participar de las actividades que se desarrollen en conmemoración.



