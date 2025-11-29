Procesan al ex titular de la SAT en una causa por contaminación de 2009

La resolución surge tras el reenvío dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal en agosto de 2024, que había anulado un fallo anterior y ordenado a la Cámara tucumana dictar un nuevo pronunciamiento. Casación había reprochado la falta de un “debido abordaje” sobre la complejidad probatoria del caso y advirtió que la sentencia apelada “sólo se limitó a realizar un punteo del expediente” sin evaluar la naturaleza permanente de los ilícitos ambientales investigados. Con ese marco, los camaristas retomaron el análisis de la situación procesal de Calvo, quien estuvo al frente de la empresa estatal encargada del servicio cloacal durante los períodos en los que se habrían producido los vertidos.