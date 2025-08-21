Contaminación del aire en Tucumán: los niveles superaron hasta siete veces lo recomendado por la OMS

"LA GACETA Central", el programa de LG Play, dio a conocer las mediciones de la red de sensores distribuidos en la provincia, en la noche del martes: los valores de partículas finas PM2.5 superaron los 100 microgramos por metro cúbico, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomiendan no superar los 15 microgramos. En otras palabras, los tucumanos estuvieron expuestos a un aire siete veces más contaminado de lo que se considera seguro.