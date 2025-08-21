Contaminación del aire en Tucumán: los niveles superaron hasta siete veces lo recomendado por la OMS

Un informe reciente del Laboratorio de Estudios Atmosféricos de Inquinoa (UNT–Conicet) confirmó lo que los tucumanos perciben cada invierno: el aire que se respira en San Miguel de Tucumán y alrededores alcanza niveles de contaminación alarmantes.
"LA GACETA Central", el programa de LG Play, dio a conocer las mediciones de la red de sensores distribuidos en la provincia, en la noche del martes: los valores de partículas finas PM2.5 superaron los 100 microgramos por metro cúbico, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomiendan no superar los 15 microgramos. En otras palabras, los tucumanos estuvieron expuestos a un aire siete veces más contaminado de lo que se considera seguro.
Aunque los valores descendieron en la mañana siguiente, se mantuvieron entre 50 y 60 microgramos, es decir, cuatro veces por encima del límite aconsejado.
¿Por qué es grave respirar aire contaminado?
Las partículas finas PM2.5 son tan pequeñas que logran ingresar en lo más profundo de los pulmones e incluso al torrente sanguíneo. De acuerdo con la EPA, la exposición a estos niveles puede provocar:
- Síntomas respiratorios como tos, irritación y falta de aire.
- Crisis asmáticas y disminución de la función pulmonar.
- Riesgo de infartos, arritmias y otras enfermedades cardiovasculares.
- En casos graves, muerte prematura en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares preexistentes.
- Los niños, adultos mayores y pacientes con afecciones respiratorias o cardíacas son los más vulnerables.
Tucumán, una de las provincias más contaminadas del país
Los especialistas advierten que la contaminación en Tucumán no es un hecho aislado. Un estudio de Rodrigo Jibilisco (UNT–Conicet) reveló que el promedio anual de calidad del aire en la provincia supera seis veces lo recomendado por la OMS.
Entre los factores principales figuran:
- Actividad productiva e industrial, especialmente la quema de cañaverales y pastizales durante la zafra.
- Condiciones geográficas: Tucumán está rodeada de montañas, lo que “encajona” la polución e impide su dispersión.
- Prácticas de quema agrícola que, aunque prohibidas, siguen realizándose.
De hecho, investigadores tucumanos premiados en el Congreso Argentino de Medicina Respiratoria comprobaron que durante la zafra aumentan significativamente los síntomas respiratorios en niños de 7 a 11 años, especialmente bronquitis, tos y falta de aire.
Financiamiento internacional y falta de apoyo local
El monitoreo de la calidad del aire en Tucumán se sostiene principalmente gracias a fondos provenientes de Estados Unidos, Francia y Alemania, con el interés de universidades extranjeras como la de Chicago.
En contraste, los investigadores denuncian que el gobierno nacional interrumpió los aportes tras el cambio de gestión, y que la provincia nunca destinó fondos para sostener o ampliar el sistema de medición.
Conciencia y normalización
En Tucumán, la visibilidad reducida y la imposibilidad de ver el cerro en invierno se ha vuelto una postal habitual. Sin embargo, los especialistas advierten que se trata de la punta del iceberg de un problema mayor: la exposición cotidiana a niveles de contaminación peligrosos.
A pesar de las acciones de prevención y concientización, el desafío es enorme porque involucra a múltiples actores productivos. En ciudades del sur como Monteros o Concepción, rodeadas de cañaverales e ingenios, la situación es aún más crítica.