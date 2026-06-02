Inundaciones, contaminación y calor extremo: los desafíos de las primeras ingenieras ambientales de Tucumán y el NOA

Muchas de las estudiantes llegaron buscando una forma concreta de intervenir sobre los problemas ambientales que veían todos los días. Denise, por ejemplo, vivió varios años en Santa Cruz y veía de cerca el impacto de las industrias petroleras y carboneras sobre el ambiente. “Cuando se abrió la carrera dije: ‘Por fin voy a tener herramientas para trabajar sobre eso que tanto me molestaba’”, recordó.