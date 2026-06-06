Qué hace de Roma la mejor ciudad del mundo para caminar

Hay ciudades que se visitan. Roma, en cambio, se recorre. La diferencia parece mínima, pero no lo es. En pocos lugares del mundo el trayecto tiene tanto peso como el destino. Una caminata de 20 minutos puede conectar un templo construido hace casi 2.000 años, una plaza renacentista, una fuente barroca y una iglesia que guarda obras de algunos de los artistas más importantes de la historia. En Roma, muchas veces, lo mejor no está señalado en ninguna guía: aparece simplemente al doblar una esquina.