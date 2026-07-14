Así fue la presentación de Metal Lavender, la nueva fragancia de Matiere Premiere en Édition Privée

Fue en ese momento cuando pensé en los veranos en la casa de mis abuelos. La fragancia tendió un puente entre una materia prima cultivada en Francia, una tarde en Buenos Aires y una escena guardada desde hacía años. Su carácter limpio y fresco la vuelve ideal para el día, aunque su profundidad permite llevarla también por la noche o en una ocasión especial. Desde el lanzamiento empecé a usarla con frecuencia y ocurrió algo que confirma su presencia: más de una persona se acercó para preguntarme qué perfume llevaba.