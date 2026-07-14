Así fue la presentación de Metal Lavender, la nueva fragancia de Matiere Premiere en Édition Privée
La Gaceta Lifestyle participó de una experiencia que comenzó con una masterclass junto al cofundador y CEO de la marca, y continuó con un cocktail que reunió a más de 150 invitados de la escena social porteña.
Apenas probé Metal Lavender, la nueva creación de Matiere Premiere, no pensé en laboratorios, fórmulas ni destilerías. Pensé en los veranos en la casa de mis abuelos en Tafí del Valle. En el jardín, en las tardes largas y en ese aroma limpio que, por algún motivo, permanecía asociado a esos días.
El viaje duró apenas unos segundos. Estábamos en Buenos Aires, dentro de la casa de édition privée, pero el perfume había conseguido abrir una puerta hacia otro lugar. Quizás esa sea una de las formas más claras de comprender el poder de una fragancia, no solamente por cómo huele, sino por aquello que despierta.
Estuvimos invitadas junto a Fernanda Bringas a vivir la presentación de Metal Lavender como una experiencia completa. Antes del cóctel y de la llegada de los más de 150 invitados que participaron de la noche, un grupo reducido de periodistas y referentes de la industria se reunió para conocer el universo de la maison francesa desde adentro.
Durante más de una hora, hubo perfumes sobre la mesa, muestras para probar, preguntas, historias sobre los campos de Grasse y una conversación con Caius von Knorring, cofundador y CEO de Matiere Premiere, quien viajó especialmente desde Francia para acompañar el lanzamiento de la fragancia en la Argentina.
Antes del cóctel, una mesa llena de perfumes
La experiencia comenzó en uno de los ambientes de édition privée, la casa dedicada a la perfumería de autor que ya se convirtió en una parada para quienes buscan descubrir fragancias que no suelen encontrarse en los circuitos comerciales tradicionales.
La arquitectura de la antigua residencia, sus salones, las molduras y la sucesión de habitaciones construyen un escenario que parece pensado para este tipo de encuentros. Allí, los perfumes no aparecen únicamente como productos alineados en una góndola. Cada maison ocupa un espacio propio y propone una manera particular de entender el oficio.
Para la presentación de Metal Lavender, los invitados recibieron muestras de distintas creaciones de Matiere Premiere. La idea era olerlas mientras Caius von Knorring explicaba la filosofía de la marca, el trabajo de Aurélien Guichard y la búsqueda detrás de cada composición.
La masterclass se desarrolló en español. Con un tono cercano y lejos de una exposición rígida, Caius recorrió la historia de la maison, respondió preguntas y contó cómo se cultivan algunas de las materias primas que luego se convierten en el centro de sus perfumes.
El nombre de la marca adelanta esa intención porque Matière Première significa “materia prima” en francés. Esa elección es el punto de partida de todo el proyecto.
Una maison que comenzó frente a 10.000 rosales
La historia de Matiere Premiere comenzó a tomar forma en 2016, cuando Aurélien Guichard observaba los 10.000 rosales que había plantado en Grasse junto a Caius von Knorring y Cédric Meiffret. Los tres compartían la idea de crear una maison francesa contemporánea que colocara la belleza de una única materia prima natural en el centro de cada composición.
Según explica la propia casa, cada composición nace de una “sobredosis” de una materia prima central, cultivada o seleccionada por su carácter. En lugar de disimularla, Guichard busca mostrar su textura, sus contrastes y su evolución sobre la piel mediante fórmulas directas.
Esta lógica permite comprender por qué los perfumes de Matiere Premiere tienen nombres como Radical Rose, Crystal Saffron, Parisian Musc, Encens Suave, Vanilla Powder o French Flower. Cada uno anuncia, desde el nombre, cuál será el ingrediente o la sensación que ocupará el centro de la historia.
No son perfumes que obliguen a adivinar durante demasiado tiempo cuál es su intención. Tienen una lectura inmediata, aunque eso no significa que sean planos. La complejidad aparece en la manera en que una materia prima cambia, se expande y se relaciona con la piel.
A diferencia de la perfumería comercial, generalmente pensada para llegar a un público amplio y responder a tendencias de consumo, la perfumería de nicho suele partir de la visión personal de un creador. El foco está puesto en la composición, la calidad de las materias primas y la posibilidad de explorar aromas menos previsibles, sin que la fórmula tenga que agradar necesariamente a todo el mundo.
No se trata de que una categoría sea siempre mejor que la otra, sino de dos maneras diferentes de crear: mientras una busca una identificación inmediata y masiva, la otra suele privilegiar una identidad olfativa particular. En el caso de Matiere Premiere, esa identidad se construye alrededor de un ingrediente protagonista, utilizado en una concentración elevada y presentado sin demasiados desvíos.
Del campo al frasco
Uno de los rasgos que define el trabajo de la marca es que no se limita a seleccionar ingredientes producidos por terceros. También cultivan parte de las materias primas que utiliza en sus creaciones.
En sus campos certificados por Ecocert, en la región de Grasse, la maison cultiva rosa Centifolia, nardo y lavandín. Cada cosecha se destina a la producción de una fragancia específica. La intención es conservar el control sobre el proceso desde la tierra hasta la fórmula final.
Para ellos, este modelo “del campo al frasco” significa regresar al origen del oficio. El perfume comienza mucho antes de que alguien se siente frente a una balanza en un laboratorio. Comienza con una planta, un suelo, una estación del año y una forma determinada de cosechar.
Esa relación con la tierra es especialmente importante en Metal Lavender. En febrero de 2023, Matiere Premiere plantó más de 10.000 ejemplares de lavandín Grosso en una superficie de más de una hectárea de la finca familiar de Guichard. El cultivo se mantiene sin pesticidas y el desmalezado se realiza manualmente para preservar la pureza aromática de las plantas.
El lavandín comienza a florecer en junio. En julio, cuando la concentración de aceite esencial alcanza su punto más alto, los tallos son cosechados y destilados. La esencia obtenida de ese proceso se utiliza en una proporción elevada dentro de Metal Lavender.
De ese modo, el perfume que llegó a una mesa de Buenos Aires había comenzado, varios años antes, con una plantación en Grasse.
Lavanda, pero no como la imaginábamos
Para entender Metal Lavender hay que detenerse en una diferencia que suele pasar inadvertida: lavanda y lavandín no son exactamente lo mismo.
El lavandín Grosso es un híbrido natural entre la lavanda fina y la lavanda espiga. Crece a menor altitud y desarrolla un perfil más fresco, intenso, alcanforado y penetrante. También tiene una faceta que puede percibirse como metálica. La lavanda cultivada en zonas más altas, en cambio, suele presentar un carácter más floral y suave.
Metal Lavender se construye precisamente sobre el contraste entre esas dos expresiones. Por un lado, contiene esencia orgánica de lavandín Grosso procedente de las plantas cultivadas por la maison en Grasse. Es la parte vibrante y metálica de la composición.
Por el otro, incorpora absoluto orgánico de lavanda Maillette proveniente de campos de mayor altitud en Haute-Provence. Esta segunda materia prima suma una dimensión más floral y envolvente.
El Cashmeran refuerza las facetas amaderadas, minerales y almizcladas, mientras que los almizcles prolongan la estela y aportan una sensación más cercana a la piel. El resultado pertenece a la familia floral-almizclada y presenta una concentración de entre el 20% y el 25%.
Metal Lavender toma un aroma conocido y lo lleva hacia un territorio más urbano. Conserva algo limpio y reconocible, pero al mismo tiempo incorpora una tensión mineral, fría y casi industrial.
El perfume sobre la piel
Una muestra de papel permite reconocer las primeras notas, pero es sobre la piel donde un perfume comienza a mezclarse con la historia de quien lo usa. En mi caso, Metal Lavender tuvo un efecto inmediato. La lavanda apareció primero de una manera clara, pero enseguida se volvió más envolvente. Había algo limpio y familiar, acompañado por una textura más profunda que evitaba que el aroma se sintiera previsible.
Fue en ese momento cuando pensé en los veranos en la casa de mis abuelos. La fragancia tendió un puente entre una materia prima cultivada en Francia, una tarde en Buenos Aires y una escena guardada desde hacía años. Su carácter limpio y fresco la vuelve ideal para el día, aunque su profundidad permite llevarla también por la noche o en una ocasión especial. Desde el lanzamiento empecé a usarla con frecuencia y ocurrió algo que confirma su presencia: más de una persona se acercó para preguntarme qué perfume llevaba.
El aroma tiene una estela perceptible y permanece durante horas, algo que la maison relaciona con la concentración de la fórmula, el trabajo con los almizcles y la proporción elevada de su ingrediente principal. Metal Lavender es fácil de reconocer, pero difícil de confundir con la representación más clásica de la lavanda.
De la clase al cocktail
Después de más de una hora de charla, preguntas y perfumes pasando de mano en mano, la masterclass llegó a su fin. Las puertas de la casa comenzaron a abrirse y el encuentro se transformó.
El lanzamiento continuó con un cocktail para más de 150 invitados. Hubo comida, copas de champagne, conversaciones entre los distintos ambientes de édition privée y una noche dedicada a probar la nueva fragancia.
Entre los asistentes estuvieron Alu Horvilleur, Leandro Leunis, Paloma Cepeda, Sofía Malamute, Felipe G. Otaño, Juan Aristu, Josefina Lynch y Chantal Roitman, además de referentes de la industria de la belleza, periodistas, creadores de contenido y clientes de la casa.
La Gaceta Lifestyle acompañó la experiencia desde la masterclass hasta el cocktail y realizó entrevistas con algunas de las figuras invitadas, quienes compartieron sus primeras impresiones sobre Metal Lavender y su relación personal con los perfumes.
Durante el cocktail, el perfume comenzó a circular sobre la piel de los invitados. Dejó de ser una fórmula explicada por sus creadores y pasó a formar parte de una noche, una conversación o un recuerdo nuevo.