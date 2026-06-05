Este domingo, Perú elegirá a su noveno presidente en 10 años

Entre 1980 y 2000, el Estado peruano enfrentó a las guerrillas de Sendero Luminoso (maoísta) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (guevarista), en un conflicto que dejó unos 70.000 muertos. El ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) acabó con la insurgencia a fuerza de autoritarismo. En 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por masacres perpetradas en esa lucha. Fue indultado en 2023 y murió al año siguiente. Su hija, Keiko, promete usar la misma determinación para acabar con la criminalidad. La inseguridad es la principal preocupación de los peruanos en esta campaña, sobre todo la extorsión que aumentó un 20% desde 2025.