Este domingo, Perú elegirá a su noveno presidente en 10 años
El domingo, los peruanos irán a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del inestable país andino. Los candidatos disputan una elección marcada por la crisis institucional, la desconfianza hacia la política y la inseguridad.
Cuna de la civilización inca, Perú, país andino de afamada gastronomía y 34 millones de habitantes, es también el más políticamente inestable de América Latina, en el que han caído ocho presidentes por corrupción y otros escándalos en una década. En este país diverso, con costas en el Pacífico y que se extiende a los Andes y la Amazonía, sólo un presidente logró concluir su mandato y los demás fueron destituidos por el Congreso o dimitieron antes.
Unos 27 millones de peruanos están llamados a la segunda vuelta presidencial del domingo para elegir entre dos polos opuestos: la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista radical Roberto Sánchez.
El último elegido en las urnas, hace cinco años, fue el izquierdista Pedro Castillo, condenado a 11 años de prisión por rebelión, tras intentar en 2022 disolver el parlamento que preparaba su destitución. Su vicepresidenta Dina Boluarte lo reemplazó. También fue removida por el Congreso, en octubre de 2025, en medio de protestas por el aumento del crimen y escándalos de corrupción. La sustituyó José Jerí, que duró cuatro meses y corrió la misma suerte. Desde febrero, José María Balcázar, de 83 años, es presidente interino.
Entre 1980 y 2000, el Estado peruano enfrentó a las guerrillas de Sendero Luminoso (maoísta) y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (guevarista), en un conflicto que dejó unos 70.000 muertos. El ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) acabó con la insurgencia a fuerza de autoritarismo. En 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por masacres perpetradas en esa lucha. Fue indultado en 2023 y murió al año siguiente. Su hija, Keiko, promete usar la misma determinación para acabar con la criminalidad. La inseguridad es la principal preocupación de los peruanos en esta campaña, sobre todo la extorsión que aumentó un 20% desde 2025.
Perú es el tercer productor mundial de cobre y produce también oro, plata, zinc y estaño. Su riqueza natural incluye a los sectores agrícola y energético. Sin embargo, el 70% de su economía es informal y arrastra disparidades sociales, étnicas y geográficas.
El Banco Mundial estima que el 31,3% de la población vive en 2026 con menos de 6,85 dólares al día.
Perú también es uno de los mayores productores mundiales de cocaína junto con Colombia y Bolivia, con unas 400 toneladas al año, según datos oficiales. El cultivo de la hoja de coca es legal para fines tradicionales o medicinales, pero el 90% de la producción se destina al narcotráfico.
Roberto Sánchez: heredero de un sombrero
Toda su campaña llevó un sombrero que le heredó un ex presidente izquierdista, preso por un fallido autogolpe de Estado. Es un símbolo bajo el que Roberto Sánchez aspira a ganar la presidencia con el “Perú profundo”, rural y empobrecido. Este psicólogo de 57 años dice representar a los excluidos. En el balotaje enfrentará a la derechista Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori.
Es congresista y fue ministro de Comercio y Turismo en el gobierno de Pedro Castillo, destituido en diciembre de 2022, sólo 17 meses después de asumir el poder, tras intentar disolver el Congreso.
Lo primero que hará si gana la presidencia, promete Sánchez, será indultar a su mentor, un maestro rural sindicalista que le entregó su sombrero campesino de la norteña región de Cajamarca.
Tras pasar a la segunda vuelta presidencial, la fiscalía reactivó un acusación por dar información falsa sobre aportes a su campaña parlamentaria entre 2018 y 2020. El caso está pendiente.
Fundó el partido Juntos por Perú y construyó su candidatura tras sellar una alianza con Castillo, quien le perdonó haberse abstenido cuando el Congreso lo destituyó. Nacido de padres originarios de los Andes del sur el 3 de febrero de 1969 en Huaral, un pueblo costero agrícola 75 km al norte de Lima,
Sánchez es un descendiente de las familias que emigraron a la capital.
Su base electoral más sólida está entre las poblaciones rurales y pobres del sur de los Andes. En un país con profundas divisiones sociales y territoriales, Sánchez encarna un voto “orientado a la protesta” y “enfocado en las demandas de inclusión”, según el politólogo Jorge Aragón.
Keiko Fujimori: la obstinada “hija bendita”
Keiko Fujimori conoce la derrota: disputó y perdió tres veces la elección presidencial en Perú. Ahora, a sus 51 años, la hija del ex presidente autócrata Alberto Fujimori, puede estar ante su mejor oportunidad de alcanzar por fin la cima del poder.
El domingo enfrentará al izquierdista Roberto Sánchez en el balotaje, bajo el legado ambivalente de su padre, quien gobernó en la década de 1990 con mano dura y, ya fallecido, aún divide a los peruanos. Su apellido es conocido en todos los rincones del país. “Es una ‘marca’ bien posicionada, te guste o no”, dice el politólogo Jorge Aragón. Y puede que su cuarta tentativa sea “la vencida”, estima.
Administradora graduada en Estados Unidos, se presenta como una profesional de la política. Ha sido parlamentaria y jefa de su partido Fuerza Popular. Creció entre los pasillos del poder, fue primera dama del gobierno de Fujimori a los 19 años y junto a él se codeó con jefes de Estado y otros líderes internacionales.
Figura central de la política peruana, Alberto Fujimori gobernó en tiempos convulsos. Derrotó al grupo maoísta Sendero Luminoso y a los guevaristas del MRTA, controló una hiperinflación, pero también fue condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad. Por décadas, Keiko no ha podido desprenderse de las luces y sombras de su apellido, que le asegura contactos y un electorado sólido.
También genera un profundo rechazo que le cerró las puertas del palacio de gobierno tres veces consecutivas. Millones de peruanos se niegan a votar por algún miembro de este clan de orígenes japoneses. Sus críticos le atribuyen gran parte de la inestabilidad política de Perú, dada la fuerte influencia de su partido Fuerza Popular, hábil en tejer alianzas políticas, en el poderoso Congreso.