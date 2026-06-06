Recital: Matías de la Rosa comparte “Los discos de mi casa”

Esta noche habrá regresos en más de un sentido en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), desde las 22, en el marco de los festejos por sus 100 años. Físicamente, Matías de La Rosa está de vuelta en los escenarios luego de su viaje por Estados Unidos; estéticamente, lo hace en formato solista tras haber integrado grupalmente La Guitarreada (junto a Leandro Robin y el Paisa Romano) y sentimentalmente recorrerá su propio pasado hasta llegar al presente, en un camino que mostrará la formación de sus gustos musicales.
“Los discos de mi casa” es el nombre elegido al show, que reunirá los géneros que sonaban en su infancia con su perfil actual vinculado al folclore romántico pero dentro de una propuesta versátil con temas propios, baladas, latinos, rock nacional, canciones retro y movidas para bailar. Como agregado, se proyectará su nuevo videoclip, ya disponible en las redes sociales.
“Quiero compartir lo que escuché desde niño en mi casa paterna, que fue en extremo variada. Toda esa música influyó directa e indirectamente en el desarrollo de mi estilo, tanto en la forma de cantar como de componer, y es el precedente que me llevó hasta el artista de hoy”, le dice a LA GACETA. En la previa actuará Grillo Córdoba.
- ¿Qué escuchabas?
- Sobre todo folclore y canciones románticas. Me gustaban mucho Los Nocheros, en su formación con Jorge Rojas, fue un grupo que me marcó mucho. También escuchaba bastante a artistas como Sandro (que le gusta a mi mamá) o a Creedence Clearwater Revival (por mi papá), Sui Generis, Tango Feroz, Palito Ortega, Ricardo Arjona, Los Iracundos y los Auténticos Secadentes! ¡Una mezcla extraña! Siempre fue variada la cosa.
- ¿Será una noche bailable romántica?
- Tiene momentos para bailar y otros de mucha energía, así como también espacios para las emociones más profundas, no solo en lo romántico sino también algunas cosas que tienen que ver con la vida en general.
- ¿Cómo estás trabajando tu línea compositiva?
- Es algo que se me presenta de distintas formas, muchas veces me sorprende. Llegan ideas de temáticas, de letras o melodías en momentos inesperados, cuando estoy corriendo en el parque, por ejemplo. Entonces vuelvo y grabo en el teléfono la idea y después sigo desarrollándola. Mi temática actualmente se divide entre el amor y la forma de ver o entender la vida.
- ¿Volver a la carrera solista es despedir La Guitarreada?
- No del todo; sin dudas la energía se repartirá un poco, pero La Guitarreada es algo distinto, es un disfrute con amigos con los que nos divertimos mucho y hacemos una mezcla de música y humor. Volver a lo solista es una necesidad desde lo musical, de cantar mis canciones y conectar con el público desde otro lugar y otras emociones.
- ¿Qué te da cada forma de estar sobre el escenario, solo o acompañado?
- Con los chicos me da mucha diversión, la pasamos muy bien arriba y abajo del escenario, el tiempo compartido nos regaló una hermosa amistad que valoro mucho. Cantar solo me da algo mágico, la posibilidad de transmitir lo que siento y conectarme con la gente desde un lugar más profundo de mí, para contar las historias de las canciones y cantarlas con una carga emocional que no podría describir con palabras.