Recital: Matías de la Rosa comparte “Los discos de mi casa”

Esta noche habrá regresos en más de un sentido en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), desde las 22, en el marco de los festejos por sus 100 años. Físicamente, Matías de La Rosa está de vuelta en los escenarios luego de su viaje por Estados Unidos; estéticamente, lo hace en formato solista tras haber integrado grupalmente La Guitarreada (junto a Leandro Robin y el Paisa Romano) y sentimentalmente recorrerá su propio pasado hasta llegar al presente, en un camino que mostrará la formación de sus gustos musicales.