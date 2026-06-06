CampoLimpio insta al productor a hacer el triple lavado de envases

Cada 5 de junio, el Día Mundial del Ambiente convoca a repasar los avances y los desafíos pendientes en materia de cuidado ambiental. Para el agro argentino, la fecha tiene una dimensión concreta y medible: la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios. Los números muestran un sistema formal articulado por CampoLimpio en crecimiento sostenido en términos de recuperación, pero también un desafío que aún persiste: durante el año pasado, un 33% de los envases que ingresaron al sistema no pudo reciclarse porque no habían sido sometidos al triple lavado o lavado a presión de manera correcta. En términos absolutos, más de 1,3 millones de kilos de plástico quedaron fuera del circuito productivo por esa razón.