EconomíaRural

CampoLimpio insta al productor a hacer el triple lavado de envases

Hasta abril, la entidad ya recuperó más de 25 millones de kilos de recipientes vacíos de fitosanitarios del campo argentino.

CampoLimpio insta al productor a hacer el triple lavado de envases
Hace 8 Hs

Cada 5 de junio, el Día Mundial del Ambiente convoca a repasar los avances y los desafíos pendientes en materia de cuidado ambiental. Para el agro argentino, la fecha tiene una dimensión concreta y medible: la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios. Los números muestran un sistema formal articulado por CampoLimpio en crecimiento sostenido en términos de recuperación, pero también un desafío que aún persiste: durante el año pasado, un 33% de los envases que ingresaron al sistema no pudo reciclarse porque no habían sido sometidos al triple lavado o lavado a presión de manera correcta. En términos absolutos, más de 1,3 millones de kilos de plástico quedaron fuera del circuito productivo por esa razón.

El dato interpela: sin el correcto lavado previo, el proceso no puede continuar y esos envases no pueden revalorizarse ni reinsertarse como materia prima en usos seguros y autorizados. No da lo mismo entregar los envases lavados que sin lavar: que un envase se entregue al sistema sin haber sido lavado previamente por el usuario implica un impacto ambiental negativo, ya que inhabilita su destino circular y la operación de disposición final. El sistema de CampoLimpio está diseñado y preparado para gestionar envases lavados, a los que luego se les garantiza un destino que no dañe el ambiente o la salud de las personas.

Sistema consolidado

Desde sus inicios y hasta abril de 2026, CampoLimpio recuperó más de 25 millones de kilos de envases vacíos de fitosanitarios del campo argentino. En los últimos tres años, el recupero creció un 30% interanual en promedio. La red territorial que sostiene ese volumen comprende más de 95 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) distribuidos en 22 provincias, respaldada por más de 1.900 jornadas de capacitación y concientización dirigidas a todos los actores de la cadena.

Enmarcado en la Ley Nacional 27.279, la única ley de responsabilidad extendida del país, el sistema se ha posicionado como el segundo de su tipo en América latina y el tercero a nivel mundial, lo que da cuenta de la importancia del modelo que se viene construyendo en la Argentina. La efeméride ambiental ofrece una oportunidad para reconocer ese recorrido, pero también para señalar lo que falta: la sustentabilidad no es un objetivo a futuro, sino una exigencia del presente.

El aporte de los productores es indispensable para que el circuito funcione. Entregar los envases vacíos a CampoLimpio es lo que permite recuperar el plástico, reducir su impacto y revalorizarlo. Pero ese gesto comienza antes: con el triple lavado o lavado a presión, el paso previo y fundamental que determina si un envase podrá reciclarse o no. Es la obligación que la ley impone al productor, como su aporte para un régimen de gestión de residuos superador en pos del cuidado del ambiente.

Agenda

CampoLimpio estuvo presente en AgroActiva 2026, del 3 al 6 de junio, con un stand donde distribuidores, productores, aplicadores, autoridades, operadores y empresas salieron a la cancha juntos, con un objetivo claro: lavar los envases vacíos de fitosanitarios y entregarlos al sistema formal. El espacio funcionó como punto de encuentro para quienes quieran conocer de cerca el recorrido que hacen los envases: desde su recuperación hasta su transformación en nuevos insumos para la industria plástica. También se pudo acceder a información sobre los CAT más cercanos a su zona y sus horarios de operación.

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