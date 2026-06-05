Banco Macro reafirma su liderazgo en el sector minero del NOA en el Britday 2026

Banco Macro cuenta con la red de sucursales más extensa de los bancos privados del país; el 72% de sus puntos de atención se ubica en el interior. En el Noroeste Argentino, la entidad dispone de más de 240 puntos de atención y actúa como agente financiero en tres provincias de la región. Su cobertura territorial, que incluye el triángulo del litio y zonas de alta relevancia minera, representa una ventaja competitiva estructural frente al resto del sistema financiero privado.