Qué le pasó a Franco Colapinto en Mónaco: las claves de su primer día en el GP

Resumen para apurados
- Franco Colapinto finalizó 15° este viernes en las prácticas del GP de Mónaco tras chocar contra el muro por problemas de confianza y frenado en su monoplaza Alpine.
- El argentino impactó en Sainte-Dévote por bloquear los neumáticos. Aunque los daños fueron mínimos, admitió dificultades para encontrar ritmo y consistencia frente a Gasly.
- Alpine buscará mejorar la puesta a punto para la crucial clasificación del sábado, una sesión determinante ya que los sobrepasos en el circuito de Mónaco son casi imposibles.
La confianza es, probablemente, el factor más determinante para manejar en el Gran Premio de Mónaco. En un circuito donde los muros están a centímetros y no hay margen para el error, los pilotos necesitan construir vuelta a vuelta esa sensación que les permite acercarse al límite sin sobrepasarlo. Allí no siempre gana el auto más rápido ni el piloto más agresivo: suele imponerse quien logra encontrar esa confianza antes que los demás.
Y eso fue lo que le faltó a Franco Colapinto durante el primer día de actividad del Gran Premio de Mónaco.
El argentino cerró las dos sesiones de entrenamientos libres en el 15° puesto. El resultado, por sí solo, no parece alarmante. De hecho, estuvo dentro de una diferencia razonable respecto de su compañero Pierre Gasly, referencia directa dentro de Alpine. Sin embargo, detrás de los tiempos apareció un problema más profundo que el propio piloto reconoció apenas bajó del auto: el Alpine A526 no le está transmitiendo las sensaciones que necesita para empujar al límite.
La imagen más llamativa de la jornada fue el golpe contra el muro en la curva Sainte-Dévote durante la segunda práctica. Colapinto bloqueó los neumáticos delanteros, se fue un poco largo y terminó impactando con el lado izquierdo del monoplaza contra las protecciones. El susto fue grande, aunque las consecuencias fueron mínimas. El auto apenas sufrió daños y pudo regresar a pista pocos minutos después.
La escena, incluso, dio lugar a una de las frases más distendidas del día. “No le di un besito a la pared, le di un abrazo”, bromeó el argentino. Pero detrás de la sonrisa apareció una explicación mucho más reveladora sobre su jornada.
“Estoy bloqueando un montón adelante”, explicó después. Y esa frase resume gran parte de lo que le ocurrió durante todo el viernes.
En un circuito convencional, un pequeño bloqueo puede significar perder algunas décimas. En Mónaco significa algo mucho más serio. Cuando un piloto no confía plenamente en el tren delantero pierde la capacidad de atacar los frenajes, duda en el ingreso a las curvas y comienza a conducir con un margen de seguridad que en este trazado se paga muy caro.
Just wait for the marshal reaction!— Formula 1 (@F1) June 5, 2026
Colapinto clobbers the barrier after locking up into Turn 1 #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/IYWoUhPHel
Por eso el problema de Colapinto no fue el toque contra el muro. El problema fue lo que provocó ese toque.
Mientras el argentino buscaba referencias y trataba de entender dónde estaba el límite del Alpine, Gasly conseguía exprimir un poco más el potencial del auto. La diferencia tampoco fue exagerada: 0,361 segundos en la primera práctica y 0,261 en la segunda. Sin embargo, en una pista de poco más de tres kilómetros y medio, esas décimas representan una distancia considerable.
El dato positivo es que Colapinto nunca estuvo completamente fuera de ritmo. De hecho, en varios momentos de la segunda sesión llegó a ubicarse por delante de su compañero cuando ambos utilizaban neumáticos medios. El panorama cambió cuando aparecieron los blandos y llegó el momento de buscar la vuelta rápida.
Allí volvió a aparecer la principal diferencia entre ambos pilotos: Gasly logró atacar con mayor confianza, mientras que Colapinto siguió peleando contra un auto que, según sus propias palabras, no fue consistente de curva a curva.
Esa sensación cobra todavía más importancia si se observa el contexto reciente. El argentino venía de concretar en Canadá su mejor actuación en la Fórmula 1, con un sexto puesto que generó expectativas dentro y fuera del equipo. Mónaco, sin embargo, representa un examen completamente distinto.
Canadá premia la velocidad, la agresividad y la capacidad de recuperación. Mónaco premia la precisión quirúrgica. Cada frenada debe ser exacta. Cada centímetro importa. Cada duda se transforma en tiempo perdido.
Por eso el verdadero desafío de Colapinto no será mejorar algunas décimas en la tercera práctica libre. La misión pasa por encontrar durante la noche una puesta a punto que le devuelva confianza.
La buena noticia para Alpine es que el problema parece identificable. No se trata de falta de velocidad pura ni de una diferencia abismal con Gasly. Se trata de un comportamiento del auto que le impide atacar las curvas con la agresividad necesaria.
Y todavía queda lo más importante del fin de semana.
En ningún otro circuito la clasificación tiene tanto valor como en Mónaco. Adelantar es una tarea casi imposible y buena parte de la carrera se define el sábado. Colapinto lo sabe. De hecho, antes de llegar al Principado había dejado una frase que ahora cobra más sentido que nunca: “Si arrancamos entre los primeros diez, vean la carrera”.
Después del viernes, ese objetivo parece difícil, pero no imposible.