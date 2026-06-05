Qué le pasó a Franco Colapinto en Mónaco: las claves de su primer día en el GP

La confianza es, probablemente, el factor más determinante para manejar en el Gran Premio de Mónaco. En un circuito donde los muros están a centímetros y no hay margen para el error, los pilotos necesitan construir vuelta a vuelta esa sensación que les permite acercarse al límite sin sobrepasarlo. Allí no siempre gana el auto más rápido ni el piloto más agresivo: suele imponerse quien logra encontrar esa confianza antes que los demás.