Caso Agostina Vega: qué contó el segundo detenido sobre las horas previas al crimen

Uno de los testimonios que cobró relevancia en las últimas horas del caso Agostina Vega fue el de Osvaldo Fassetta, el hombre que se alojaba en la casa de Claudio Barrelier y que posteriormente quedó detenido por presunto encubrimiento. Antes de su arresto, brindó detalles sobre sus últimos encuentros con el acusado, recordó cuándo vio por última vez a la adolescente y describió cómo era la vivienda que hoy se encuentra en el centro de la causa.