Caso Agostina Vega: qué contó el segundo detenido sobre las horas previas al crimen
Antes de ser detenido por presunto encubrimiento, Osvaldo Fassetta relató cómo fueron sus últimas horas junto a Claudio Barrelier y reveló un detalle que le llamó la atención cuando regresó a la vivienda al día siguiente del crimen.
Resumen para apurados
- La justicia de Córdoba detuvo a Osvaldo Fassetta por presunto encubrimiento en el femicidio de Agostina Vega, tras declarar sobre sus últimas horas con el principal sospechoso.
- El testigo, que convivía con el acusado Claudio Barrelier, detalló que vio un cambio extraño en las colchas de su cama al regresar a la casa tras el crimen de la adolescente.
- La detención y revelaciones de Fassetta aportan datos clave para reconstruir la cronología del hecho y determinar el nivel de complicidad en el femicidio de la adolescente.
Uno de los testimonios que cobró relevancia en las últimas horas del caso Agostina Vega fue el de Osvaldo Fassetta, el hombre que se alojaba en la casa de Claudio Barrelier y que posteriormente quedó detenido por presunto encubrimiento. Antes de su arresto, brindó detalles sobre sus últimos encuentros con el acusado, recordó cuándo vio por última vez a la adolescente y describió cómo era la vivienda que hoy se encuentra en el centro de la causa.
En sus declaraciones, Fassetta reconstruyó los movimientos que compartió con Barrelier durante el sábado previo al crimen, relató el encuentro que ambos tuvieron con Agostina y su familia en un torneo de fútbol y mencionó un detalle que le llamó la atención cuando regresó a la propiedad al día siguiente. Sus palabras adquirieron especial relevancia luego de que la Justicia ordenara su detención para investigar un posible encubrimiento de los hechos.
Qué dijo Osvaldo Fassetta sobre las horas previas al femicidio
Durante una entrevista televisiva, Fassetta explicó que abandonó la vivienda el mismo sábado en que se produjo el crimen. “Me fui el sábado que ocurrió el hecho, a la mañana”, aseguró.
Según relató, ese día compartió distintas actividades con Barrelier y coincidió con Agostina Vega, su madre Melisa Heredia y el hermano menor de la adolescente durante un encuentro deportivo. “Ese sábado a las 13:30 pedimos un Uber de la casa de Claudio hacia el complejo donde él juega al fútbol. Ahí nos encontramos con Agostina, Melisa y su hijo más chico de 7 años”, recordó.
En su declaración mencionó una situación que le resultó llamativa. “Agostina le pidió el número de teléfono a Claudio estando su madre al lado”, afirmó. Según contó, la adolescente le dijo: “Claudio no te olvides de pasarme tu número”.
Fassetta sostuvo además que durante esa jornada no observó conductas extrañas entre ambos. “Después hubo comportamientos normales, Claudio jugó al fútbol, estaban todos los chicos del equipo y no hubo ningún apartamiento ellos dos hacia ninguna parte del predio”, expresó.
De acuerdo con su relato, la última vez que vio a Barrelier fue esa misma tarde. “A las 19:30 nos fuimos del cumpleaños con Claudio hacia el lugar donde yo trabajo y Agostina, Melisa y el nene se fueron a su casa”, señaló.
El detalle que le llamó la atención al regresar a la vivienda
Fassetta contó que volvió a la propiedad al día siguiente. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, para entonces el cuerpo de Agostina ya se encontraba dentro de la casa. Al regresar, dijo haber advertido una modificación en el espacio donde dormía.
“En la cama en la que yo dormía pusieron un acolchado blanco. Yo había dejado la cama tendida con colchas grises. No sé si la pusieron arriba o la habían cambiado”, manifestó.
Cómo describió la casa donde ocurrió el crimen
Durante la entrevista, Fassetta también realizó una descripción detallada de la vivienda ubicada en Juan del Campillo al 878. Según explicó, el ingreso principal se realiza a través de un portón de chapa y luego por otro de madera. “Ahí yo tenía mi habitación”, indicó al referirse al sector donde se alojaba temporalmente.
También describió la existencia de un living, una habitación en desuso, un baño, un patio interno y el área donde se encontraban la cocina y los dormitorios ocupados por Barrelier, su pareja y su hija.
Además, explicó que desde el patio se accedía a la planta alta, donde funcionaba un departamento alquilado, y a una terraza con un galpón utilizado para guardar pertenencias.
Su postura sobre el caso Agostina Vega
Consultado sobre distintos aspectos de la investigación, Fassetta aseguró no haber observado actividades relacionadas con la venta de drogas dentro de la vivienda. También se refirió al antecedente judicial de Barrelier y explicó cuál era la versión que le había dado su amigo respecto de esa situación.
Sobre el femicidio, expresó su sorpresa por el desenlace del caso. “En ningún momento pensé que fuera a tener un final como el que tuvo”, afirmó. Y concluyó: “Lo único que quiero es que se esclarezca, que se sepa la verdad y que se encuentre el culpable, que Agostina pueda descansar en paz y paguen los que tengan que pagar”.