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El SMN lanzó una alerta por lluvias: a qué provincia afecta este miércoles

La advertencia del SMN alcanza a una provincia de la Patagonia, donde se prevén lluvias durante gran parte de la jornada. También anticipan nieblas y neblinas para los próximos días.

Alerta amarilla por lluvias en una provincia de la patagonia
Alerta amarilla por lluvias en una provincia de la patagonia
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias persistentes para este miércoles en Tierra del Fuego, previendo acumulados de hasta 15 mm que podrían complicar la circulación.
  • La advertencia llega tras días de frío y niebla. Las precipitaciones serán más intensas entre la madrugada y el mediodía, con ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.
  • Se prevé que el ingreso de un frente húmedo genere densas nieblas hacia el fin de semana, reduciendo la visibilidad en Ushuaia, Bariloche y el norte de Neuquén.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para este miércoles 3 de junio en distintas regiones del sur argentino. El aviso alcanza a la provincia de Tierra del Fuego, donde se esperan precipitaciones persistentes durante gran parte de la jornada.

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La advertencia llega luego de varios días marcados por bajas temperaturas y densos bancos de niebla en diferentes puntos del país. Según el organismo, las condiciones meteorológicas podrían generar complicaciones en las actividades cotidianas y afectar la circulación en algunas zonas.

Qué provincias están bajo alerta por lluvias

El nivel amarillo emitido por el SMN abarca distintos sectores de Tierra del Fuego. De acuerdo con el pronóstico oficial, el extremos astrual del país recibirá lluvias persistentes con acumulados estimados entre 10 y 15 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

El período de mayor intensidad de las precipitaciones se concentrará entre la madrugada y el mediodía. Hacia la tarde, se espera una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

Además de las lluvias, se prevén ráfagas de viento cercanas a los 30 kilómetros por hora. No obstante, el SMN aclaró que estas velocidades no representan riesgos significativos para la población.

Las nieblas volverán a ganar protagonismo hacia el final de la semana

Las condiciones meteorológicas en la Patagonia continuarán dominadas por fenómenos de baja intensidad durante los próximos días. Para el viernes se prevé el ingreso de un nuevo frente proveniente del océano Pacífico, aunque con escasa actividad y poco aporte de aire frío.

Al mismo tiempo, un sistema de altas presiones sobre el Atlántico favorecerá el ingreso de humedad marítima, generando abundante nubosidad baja en amplias áreas de la región.

En este contexto, las nieblas y neblinas podrían convertirse en el fenómeno más relevante de la jornada, especialmente en Ushuaia, la Línea Sur de Río Negro, Bariloche y sectores del norte de Neuquén. En algunos casos, la visibilidad podría verse reducida durante varias horas de la mañana.

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