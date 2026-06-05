Contrapuntos de un debate

Otro momento destacado de un debate que se generó con distintos tonos, y en distintos momentos, durante el encuentro, fue el cruce entre Louis Dreyfus, CEO de Le Monde, con Madhav Chinnappa, ex Google -en su momento a cargo, nada menos, de la firma de los acuerdos con los medios-, hoy consultor e investigador del Reuters Institute. Dreyfus defendió la negociación individual con las empresas de IA y Chinnappa reveló que el mejor acuerdo que firmaron los editores con Google fue el de los franceses porque habían negociado en bloque.