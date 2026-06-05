Guerra en Medio Oriente: persiste la violencia en el Líbano, pese a la tregua

Tras la última ronda de conversaciones auspiciadas por Estados Unidos en Washington el miércoles, los enviados de Israel y Líbano acordaron implementar un alto el fuego supeditado a que Hezbollah, el grupo islamista libanés respaldado por Irán, detenga sus ataques y a “la evacuación” de todos los miembros del grupo del sector al sur del río Litani, que discurre a 30 kilómetros al norte de la frontera entre Líbano e Israel. Pero el jefe de Hezbollah, Naim Qassem, rechazó la tregua.