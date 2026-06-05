Guerra en Medio Oriente: persiste la violencia en el Líbano, pese a la tregua

BEIRUT, Líbano.- Ataques israelíes dejaron ocho muertos y varios heridos en Líbano, un día después del anuncio de un nuevo plan de alto el fuego para la guerra de Israel con Hezbollah, que el grupo proiraní rechazó.
El Ministerio de Salud libanés informó que cinco personas murieron ayer por un ataque israelí en el este del Líbano. Otro ataque cerca de la ciudad sureña de Tiro causó tres muertos más. Los bombardeos también dejaron ocho heridos, entre ellos tres niños y dos mujeres.
El ejército israelí dijo en tanto que uno de sus soldados murió en el sur de Líbano, la primera víctima mortal desde el anuncio de una nueva tregua. El capitán Eitan Shmuel Lemberg, de 21 años, “cayó en combate”, señaló el ejército en un comunicado. Una fuente militar dijo que murió por un misil de Hezbollah contra un tanque israelí.
Tras la última ronda de conversaciones auspiciadas por Estados Unidos en Washington el miércoles, los enviados de Israel y Líbano acordaron implementar un alto el fuego supeditado a que Hezbollah, el grupo islamista libanés respaldado por Irán, detenga sus ataques y a “la evacuación” de todos los miembros del grupo del sector al sur del río Litani, que discurre a 30 kilómetros al norte de la frontera entre Líbano e Israel. Pero el jefe de Hezbollah, Naim Qassem, rechazó la tregua.
Israel y Líbano ya acordaron un alto el fuego el 17 de abril, que nunca llegó a cumplirse cabalmente.
Líbano se vio arrastrado a la guerra lanzada a fines de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, cuando, a principios de marzo, Hezbollah atacó a Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei. Esto provocó bombardeos israelíes y una invasión terrestre.
El grupo proiraní Hezbollah hizo conocer su rechazo a la tregua condicional anunciada por las autoridades libanesas e israelíes y, en su lugar, exigió un alto el fuego global y la retirada de Israel de Líbano.
“El alto el fuego debe ser global (..) y sin libertad de matar para el enemigo en Líbano”, dijo Qasem, en un mensaje difundido por su canal Al Manar.
“Rendición y derrota”
Para Qasem, una retirada de Hezbollah equivaldría a una “rendición y derrota”.La decisión fue transmitida “al presidente del Parlamento, Nabih Berri”, aliado de la organización chiita, afirmó.
El presidente libanés, Joseph Aoun, estaba a la espera de la respuesta del grupo al acuerdo de la víspera, que calificó de “última oportunidad” para alcanzar una tregua integral.
Qasem instó al gobierno a detener “la farsa y humillación de conversaciones directas” con Israel. “Mientras nuestros pueblos no estén seguros (...) los asentamientos (del norte de Israel) no estarán seguros”, añadió.