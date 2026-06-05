Teatro Alberdi: amar más allá del miedo, los prejuicios y el paso del tiempo

Orquesta juvenil: repertorio dedicado a Beethoven

La Orquesta Juvenil de la Universidad Nacional de Tucumán abrirá esta noche a las 21, en la sala mayor del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) su ciclo de conciertos del año con la presentación de “Beethoven: Origen y Promesa”, un espectáculo dedicado a la obra y el legado de uno de los compositores más trascendentes de la historia de la música. La propuesta recorrerá distintos momentos de la producción creativa de Ludwig van Beethoven, en una velada que pondrá en escena el trabajo y la formación de los jóvenes intérpretes que integran la formación, bajo la conducción de Erik Luján-Berman (foto). El nuevo director titular reemplaza a Gustavo Guersman; tiene 30 años, es egresado del Conservatorio Provincial de Música y licenciado en Artes Musicales por la Universidad Nacional de las Artes, está especializado en Dirección Orquestal con Luis Gorelik y en violín con Hernán Cupeta; fue director asistente de Mario Benzecry (discípulo de Leonard Bernstein y Pierre Boulez) en la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín y docente violinista en la Orquesta Académica Carlos López Buchardo. Debutó como director de ópera en 2022 y obtuvo la beca del Programa Formadores 2024 del Fondo Nacional de las Artes, y desarrolla una intensa actividad pedagógica internacional. El repertorio stará integrado por la Obertura a “Las Criaturas de Prometeo” Opus 3; 12 Contradanzas Wo Op. 14 y la Sinfonía N° 2 en Re Mayor Op. 36.