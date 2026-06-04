Rodrigo Lussich apuntó contra Mariano Martínez tras un tenso cruce en vivo: "Me psicopateó"

Lussich también aclaró que el problema no tuvo que ver con una supuesta falta de humor. “No me digan que me hizo un chiste y no lo entendí, porque eso no fue así. Él reaccionó muy mal, se plantó de una mala manera que hubiera merecido sacarlo del aire, y yo le contesté mal porque soy un leche hervida y me sentí atacado”, sostuvo.