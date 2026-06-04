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Rodrigo Lussich apuntó contra Mariano Martínez tras un tenso cruce en vivo: "Me psicopateó"

El conductor de “Intrusos” publicó un duro descargo en redes sociales luego del incómodo intercambio que mantuvo al aire con el actor.

TENSO CRUCE AL AIRE. Mariano Martínez y Rodrigo Lussich.
TENSO CRUCE AL AIRE. Mariano Martínez y Rodrigo Lussich.
Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • Rodrigo Lussich apuntó contra Mariano Martínez tras un tenso cruce en vivo este mediodía en 'Intrusos' (América TV), acusándolo de haberlo psicopateado y atacado al aire.
  • El conflicto escaló cuando el actor increpó al conductor y luego intentó minimizarlo como un chiste, lo que motivó un fuerte descargo de Lussich en sus redes sociales.
  • El episodio expone los límites de las chicanas en el periodismo de espectáculos en vivo y la postura firme del conductor frente al maltrato camuflado de humor.
Resumen generado con IA

Rodrigo Lussich rompió el silencio y dio su versión sobre el fuerte cruce que protagonizó este mediodía con Mariano Martínez durante una emisión en vivo de “Intrusos” (América).

A través de un video publicado en sus redes sociales, el conductor explicó cómo vivió el momento y aseguró que se sintió atacado por la actitud del actor. “Me vino al aire, al fleje a decirme ‘¿quién te pensás que sos vos? ¿A quién te comiste?’”, relató Lussich al comienzo de su descargo.

Según contó, la situación escaló cuando decidió responderle en vivo. “Como yo no me comí los mocos y le contesté como corresponde, me dijo ‘yo te estoy haciendo un chiste, ¿no tenés humor? Vos que hacés chistes de todo, no te reís con este’”, recordó el periodista, todavía molesto por lo ocurrido.

Lejos de considerar el episodio como una broma, el conductor fue contundente al describir lo que sintió. “Si fue un chiste, no se entendió, no se enteró nadie. La verdad es que fue una psicopateada absoluta, típica de un cínico que se hizo el loco y yo le contesté mal, porque soy más loco que él”, disparó.

En esa misma línea, comparó la situación con alguien que agrede y luego intenta minimizar lo sucedido. “Como quien te pega y después te dice ‘te hice un mimito, ¿no te diste cuenta, tonto?’”, lanzó sin rodeos.

Lussich también aclaró que el problema no tuvo que ver con una supuesta falta de humor. “No me digan que me hizo un chiste y no lo entendí, porque eso no fue así. Él reaccionó muy mal, se plantó de una mala manera que hubiera merecido sacarlo del aire, y yo le contesté mal porque soy un leche hervida y me sentí atacado”, sostuvo.

Además, pidió que no se minimice lo ocurrido. “No me subestimen ni subestimen mi inteligencia ni tampoco lo subestimen a él”, remarcó.

El conductor insistió en que reaccionó de acuerdo al tono con el que fue abordado. “Si me estás malencarando, te voy a malencarar. Y si después encima querés quedar bien y decís que dijiste un chiste para que entonces yo quede como un bolu... que se calienta, no”, expresó.

Más adelante, el periodista uruguayo reflexionó sobre el tipo de situaciones que suelen darse en los programas de espectáculos. “Cruces, chicanas, todas estas cosas que pasan en la tele en un género que siempre tiene sus riesgos, como es el chimento, no pasa nada”, señaló.

Incluso, reveló que después del intercambio le hizo un comentario distendido al actor. “Inclusive después le dije que le tiré fueguitos, que me parece un lindo chico, no pasa nada, pero el cinismo nunca es una buena manera de exponer al otro”, afirmó.

Antes de cerrar el video, Lussich aseguró que no está enojado, aunque dejó en claro que no piensa dejar pasar situaciones que lo incomoden. “No es que yo no entendí un chiste porque soy soberbio. A mí me vino a recontra malencarar, me recontra psicopateó, y como no se comió la respuesta, o mejor dicho, se comió los mocos con la respuesta, dijo: ‘Ah, un chiste, Rodri, reíste’”, concluyó.

Finalmente, agradeció a quienes escucharon su descargo y dejó abierta la interpretación para el público. “Gracias por escucharme. Les mando un beso y está todo bien. Piensen lo que cada uno quiera. Si me odiás, seguro que vas a pensar que fui soberbio en la respuesta, que no entendí que era un chiste y, bueno, más allá de mí”, cerró.

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