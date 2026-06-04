Filmaron a un concejal tocándole la cola a una compañera: deberá pagarle $12 millones
El episodio ocurrió en una oficina municipal de San Isidro y quedó registrado por una cámara de seguridad. Aunque el concejal acordó una indemnización de $12 millones con la denunciante, la causa penal continúa avanzando.
Resumen para apurados
- El concejal de San Isidro Alberto Montes afronta una causa por abuso sexual tras viralizarse un video de 2023 donde toca sin consentimiento a una compañera municipal.
- Ocurrió antes de asumir su banca. Aunque acordó pagar un resarcimiento civil de $12 millones, la Justicia rechazó el sobreseimiento y la causa penal avanzará a juicio oral.
- El caso genera fuertes presiones de la oposición que exige su remoción del Concejo Deliberante de San Isidro, mientras se define su responsabilidad penal en el juicio.
Alberto Montes, concejal de San Isidro por La Libertad Avanza, quedó en el centro de la atención pública luego de que se difundiera un video que forma parte de una causa judicial iniciada por una excompañera de trabajo. El episodio ocurrió antes de que asumiera su banca y derivó en una investigación que continúa abierta en la Justicia.
Aunque el edil alcanzó un acuerdo económico con la denunciante en el ámbito civil, el expediente penal sigue su curso y podría llegar a juicio oral en los próximos meses.
Quién es Alberto Montes
Montes fue elegido concejal de San Isidro en las elecciones de 2023 como integrante de la lista de La Libertad Avanza. Su mandato comenzó el 10 de diciembre de ese año, coincidiendo con el inicio de la gestión presidencial de Javier Milei.
Antes de incorporarse al Concejo Deliberante, desarrollaba tareas como inspector de tránsito en el municipio de San Isidro. Además, se desempeñaba como bombero voluntario.
Su nombre cobró notoriedad a raíz de una denuncia vinculada a un hecho ocurrido en noviembre de 2023 dentro de una dependencia municipal ubicada en Boulogne.
El video que originó la denuncia
La causa judicial se inició tras un episodio registrado por una cámara de seguridad en una oficina del área de Tránsito. Según trascendió, las imágenes muestran un contacto físico realizado por Montes hacia una compañera de trabajo.
La mujer reaccionó inmediatamente al episodio y posteriormente decidió realizar una denuncia que dio origen a actuaciones tanto en el fuero civil como en el penal.
Con el paso de los meses, el caso adquirió relevancia pública y generó repercusiones en el ámbito político local.
El acuerdo económico y la situación judicial
En el plano civil, ambas partes alcanzaron un acuerdo mediante el cual Montes se comprometió a pagar una indemnización de 12 millones de pesos.
Sin embargo, la causa volvió a ocupar espacio en la agenda pública después de que trascendieran intimaciones judiciales relacionadas con presuntas demoras en algunos pagos acordados.
Por otra parte, la situación más delicada para el concejal continúa siendo la investigación penal. La causa se encuentra caratulada como abuso sexual y, según trascendió, podría avanzar hacia una instancia de juicio oral luego de que la Justicia rechazara un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
Los reclamos políticos y la postura del concejal
A medida que la investigación avanzó, distintos sectores de la oposición plantearon cuestionamientos sobre la continuidad de Montes en su cargo dentro del Concejo Deliberante de San Isidro.
Desde algunos espacios políticos reclamaron una definición institucional frente a la denuncia y promovieron iniciativas vinculadas a su situación como edil.
Por su parte, Montes sostuvo públicamente que existió un pedido de disculpas y un acuerdo entre las partes. Además, calificó el episodio como un “chiste”, aunque la causa continúa bajo análisis judicial.
Mientras tanto, será la Justicia la que determine si existen responsabilidades penales en el marco de un proceso que sigue abierto y que mantiene repercusiones tanto en el ámbito político como en el judicial.