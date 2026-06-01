Seguridad

Grabaron en la Basílica de Luján a un empresario con prisión domiciliaria por abuso sexual

Marcelo Porcel, acusado de abusar sexualmente de al menos 10 compañeros del colegio de su hijo, fue registrado en un video luego de que la Justicia ordenara colocarle una tobillera electrónica.

MARCELO PORCEL. Grabaron en la Basílica de Luján a un empresario con prisión domiciliaria por abuso sexual.
MARCELO PORCEL. Grabaron en la Basílica de Luján a un empresario con prisión domiciliaria por abuso sexual. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El empresario Marcelo Porcel, procesado por abusar de diez menores, fue filmado recientemente en la Basílica de Luján sin la tobillera electrónica ordenada por la Justicia.
  • La Cámara de Apelaciones confirmó su procesamiento y ordenó el monitoreo inmediato para evitar que se acerque a las víctimas, tras las denuncias presentadas por los padres.
  • El caso expone demoras en la aplicación de medidas de control judicial, lo que incrementa el reclamo de las familias por mayor protección efectiva para las víctimas menores.
Resumen generado con IA

El empresario Marcelo Porcel, acusado de abusar sexualmente de al menos diez compañeros del colegio de su hijo, fue grabado en las últimas horas en la Basílica de Luján y denunciaron que todavía no le colocaron la tobillera electrónica ordenada por la Justicia.

El pasado viernes, la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del imputado y dispuso la colocación de un dispositivo de seguimiento.

La resolución fue dictada durante la noche del jueves 28 de mayo, luego de una audiencia realizada esa misma mañana, en la que participaron 14 padres y madres de las presuntas víctimas. Sin embargo, la Cámara rechazó el pedido de prisión preventiva impulsado por la querella.

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video en el que se observa a Porcel de espaldas dentro de la Basílica de Luján. La grabación enfoca especialmente sus tobillos, cubiertos por el pantalón, aunque no se logra advertir si llevaba colocada una tobillera electrónica.

Según pudo saber Infobae, en la resolución judicial se ordenó la colocación inmediata de un dispositivo “permanente de rastreo y geolocalización”, con el objetivo de impedir cualquier acercamiento a las víctimas. Además, se dispuso la prohibición de salida del país y se notificó a todas las fuerzas de control fronterizo.

“Habla de inmediata colocación. Debería haber sido como máximo a fin del día viernes 29 que le tendrían que haber puesto el dispositivo”, señalaron desde la defensa de las víctimas.

Marcelo Porcel, acusado de abuso sexual. Foto tomada de Página 12. Marcelo Porcel, acusado de abuso sexual. Foto tomada de Página 12.

Pese a la gravedad de las acusaciones, la Cámara resolvió mantener a Porcel en libertad al considerar que posee arraigo, domicilio estable, trabajo conocido y que no existen antecedentes de incumplimiento de las restricciones ya impuestas. No obstante, los jueces ordenaron medidas adicionales de control y protección para las víctimas.

La investigación

Porcel está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por aprovechamiento de una situación de guarda, en hechos que habrían tenido como víctimas a diez menores de entre 11 y 15 años. También enfrenta imputaciones por corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de un menor sin consentimiento.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido en oficinas y domicilios vinculados al empresario, donde, según la acusación, se aprovechaba de vínculos de confianza construidos con las familias de los menores.

El expediente sostiene que los adolescentes eran trasladados a esos lugares, donde se les suministraba alcohol y se los inducía a participar en situaciones de contenido sexual bajo distintas excusas.

En el fallo, los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y Hernán Martín López descartaron los cuestionamientos planteados por la defensa sobre supuestas inconsistencias en los relatos de las víctimas.

Por el contrario, los magistrados consideraron que los testimonios obtenidos en cámara Gesell presentaron “coherencia interna”, “estructura lógica” y signos de malestar compatibles con situaciones de abuso.

También rechazaron el argumento defensivo vinculado con la inexistencia de indicadores traumáticos en algunas pericias psicológicas. Los jueces remarcaron que la ausencia de secuelas visibles no invalida los relatos ni excluye la relevancia penal de las conductas investigadas.

Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2022 y 2023. La situación comenzó a tomar estado público cuando los padres de los alumnos, tras conocer los relatos, empezaron a limitar la participación de sus hijos en encuentros organizados por el empresario.

La causa derivó en la presentación formal de denuncias durante 2024, que quedaron a cargo del fiscal Pablo Turano. Todos los menores denunciantes declararon en cámara Gesell y brindaron detalles sobre los hechos investigados.

Entre los lugares mencionados por las víctimas figuran el domicilio familiar de Porcel en Palermo, un departamento vacío propiedad de su madre en la Torre Le Parc de Puerto Madero y distintas oficinas vinculadas al acusado.

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