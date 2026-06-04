Hantavirus en Argentina: confirmaron dos nuevos casos y ya suman 47 contagios en 2026
El último Boletín Epidemiológico Nacional reportó nuevos casos de hantavirus y advirtió que Buenos Aires y Salta concentran la mayor cantidad de infecciones. Qué síntomas deben generar una consulta médica inmediata.
Resumen para apurados
- Salud confirmó dos nuevos casos de hantavirus en Salta y Buenos Aires en la semana 20 de 2026, elevando a 47 el total de contagios reportados en el país durante este año.
- La temporada 2025-2026 ya acumula 107 infectados, con Buenos Aires y Salta como las zonas más afectadas. El contagio ocurre por contacto con fluidos de roedores silvestres.
- Ante el riesgo de cuadros respiratorios graves, se insta a la consulta médica inmediata ante síntomas y a extremar la prevención en espacios cerrados para evitar brotes.
Las autoridades sanitarias confirmaron dos nuevos casos de hantavirus en Argentina durante la semana epidemiológica 20. Los contagios fueron identificados en la provincia de Salta y en la localidad bonaerense de Arrecifes, lo que elevó a 47 el total de casos reportados en el país durante 2026.
Los datos fueron publicados en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), que además detalla la evolución de esta enfermedad viral en distintas regiones del territorio argentino.
Cuántos casos de hantavirus hay en Argentina
De acuerdo con el informe oficial, la temporada epidemiológica 2025-2026 acumula 107 casos de hantavirus. Ese período contempla los registros comprendidos entre la semana epidemiológica 27 de 2025 y la semana 20 de 2026.
La provincia de Buenos Aires encabeza el listado de jurisdicciones con más contagios, con 44 casos confirmados. Le sigue Salta, donde se notificaron 31 infecciones. También se registraron casos en Santa Fe y Jujuy, con siete cada una, mientras que Río Negro sumó seis. Por su parte, Entre Ríos y Chubut reportaron cinco contagios cada una.
Las regiones con mayor incidencia de hantavirus
La región Centro concentra más de la mitad de los casos informados en el país, con 56 contagios, impulsados principalmente por la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la tasa de incidencia más elevada corresponde al Noroeste Argentino (NOA), donde se registran 0,63 casos cada 100.000 habitantes.
Dentro de esa región, Salta concentra la mayor parte de las notificaciones, representando el 81% de los casos detectados en el NOA.
Cómo se transmite el hantavirus
El hantavirus es una enfermedad causada por un virus que se encuentra asociado a ciertos roedores silvestres infectados. La transmisión suele producirse cuando una persona entra en contacto con partículas provenientes de saliva, orina o excrementos de estos animales. El riesgo aumenta especialmente en ambientes cerrados o poco ventilados donde pueden acumularse dichos residuos.
Por ese motivo, las autoridades sanitarias recomiendan extremar los cuidados al ingresar a galpones, depósitos, viviendas deshabitadas o cualquier espacio donde pudiera haber presencia de roedores.
Cuáles son los síntomas del hantavirus
Los primeros signos de la enfermedad pueden confundirse con otras infecciones virales. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre, el dolor muscular, el cansancio intenso y el dolor de cabeza.
No obstante, algunos pacientes pueden presentar una evolución rápida hacia cuadros respiratorios graves que requieren atención médica urgente e incluso internación.
Frente a síntomas compatibles y antecedentes de exposición en áreas consideradas de riesgo, los especialistas recomiendan consultar de inmediato a un profesional de la salud para recibir un diagnóstico oportuno.