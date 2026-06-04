Estas son las cinco razas de perro que más sufren el frío

Resumen para apurados
- Galgos, chihuahuas y pitbulls sufren más el frío este invierno por su escaso pelaje y grasa, requiriendo cuidados especiales de sus dueños para evitar la hipotermia.
- La falta de subpelo y la cercanía al suelo elevan su vulnerabilidad. Especialistas recomiendan abrigarlos al pasear, aclimatar el hogar y usar camas térmicas.
- Concientizar sobre estas diferencias biológicas previene enfermedades graves en las mascotas y promueve una tenencia responsable frente al cambio estacional.
Los escalofríos y las sensaciones de que “nos congelamos” no son propias de los seres humanos. Nuestras mascotas pueden sufrir lo mismo. Si nuestro perrito se expone por mucho tiempo al frío puede experimentar incluso hipotermia y luego sus múltiples consecuencias. Sin embargo, no en todas las razas de perros es el mismo escenario.
En los cuidados que requiere una mascota no solo están los nutricionales como el brindarles agua y comida. También debemos tener en cuenta sus condiciones respecto a las temperaturas ambiente. Nuestro perro puede sufrir el mismo frío que los humanos e incluso peor, pero todo dependerá de sus particularidades.
Los perros más sensibles al frío: los más pequeños y menos peludos
No todos los perros experimentan el frío de la misma manera, algunas razas son más sensibles a las temperaturas bajas que otras. En ese sentido, las razas de perro más pequeñas y con poco pelo suelen ser más vulnerables al frío y en ese listado se encuentran los siguientes caninos:
- Galgos: Éstos perros han perdido el subpelo, que es la capa de pelo más suave que portege del frío, el calor y la humedad; por lo que tienen una menor capacidad de almacenaje de grasa y hace que toleren menos el frío.
- Chihuahuas: Esta raza proviene de un clima tropical por lo que su capa de pelo no es de gran densidad. Por esto y por su tamaño, que no suele ser muy grande, son unos perros muy propensos a huir de las bajas temperaturas.
- Pitbulls: Estos perros son bastante musculosos y tienen el pelo corto, lo que les hace sentir más el frío
- Yorkshire: Ésta es otra de las razas con menor tolerancia al frío dado que tiene muy poca grasa corporal. Además, dado a su pequeño tamaño y altura, están mucho más cerca del suelo y por tanto, se ven afectados por las bajas temperaturas del asfalto.
- Los Beagle, carlino, pug o bulldog francés son otras de las razas que sufren en invierno debido a su pelaje corto.
Por el contrario, las razas que mejor llevan estos meses son los Husky Siberianos, Samoyedo, San Bernardo, Chow Chow, Alaskan Malamute o Bulldog inglés.
¿De qué manera podemos cuidar a nuestros perros del frío?
La manera de cuidar a estos perritos del frío y contrarrestar los efectos del mismo son múltiples. Debemos tener en cuenta medidas como las de abrigar a los caninos, vistiéndolos con ropas cómodas sobre todo si saldrán de paseo. Estas deben ser de telas que se ajusten a su pelaje. Luego a la vuelta a casa es importante quitarles el mismo para que el contraste térmico no sea excesivo. Calefaccionar el hogar y proporcionarle una cama acogedora son otras maneras de cuidarlos del frío.