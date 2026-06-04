Estas son las cinco razas de perro que más sufren el frío

¿De qué manera podemos cuidar a nuestros perros del frío?

La manera de cuidar a estos perritos del frío y contrarrestar los efectos del mismo son múltiples. Debemos tener en cuenta medidas como las de abrigar a los caninos, vistiéndolos con ropas cómodas sobre todo si saldrán de paseo. Estas deben ser de telas que se ajusten a su pelaje. Luego a la vuelta a casa es importante quitarles el mismo para que el contraste térmico no sea excesivo. Calefaccionar el hogar y proporcionarle una cama acogedora son otras maneras de cuidarlos del frío.