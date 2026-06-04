Colapinto en el Gran Premio de Mónaco: los horarios y el cronograma para ver la Fórmula 1 este fin de semana

El cronograma oficial estipula que la actividad en pista se desarrollará entre el 5 y el 7 de junio en el célebre Circuito de Montecarlo. El trazado callejero cuenta con una extensión de 3,337 kilómetros y se caracteriza por sus curvas cerradas y la proximidad de los guardarraíles. Zonas emblemáticas como Sainte Devote, el Casino, la zona de la Piscina o la mítica curva de Loews —frente al hotel Fairmont y catalogada como la más lenta del calendario— pondrán a prueba los reflejos de la parrilla durante las 78 vueltas de la carrera.