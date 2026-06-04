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Plazo fijo: los bancos que ofrecen mejores tasas al 4 de junio

Cuánto pagan los 10 principales bancos del país y por qué hacer el trámite por Home Banking te puede hacer ganar más dinero.

Plazo fijo: los bancos que ofrecen mejores tasas al 4 de junio
Foto: A24
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El 4 de junio, los principales bancos de Argentina mantuvieron sus tasas de plazo fijo entre 15% y 19.5% anual para captar ahorristas tras semanas de fuertes caídas.
  • La estabilidad de tasas llega tras un período de fuertes bajas. Operar por home banking, como en el Banco Nación que ofrece un 19% de TNA, permite optimizar los rendimientos.
  • Aunque las ganancias actuales están lejos de sus máximos históricos, el plazo fijo continuará posicionándose como una de las herramientas de ahorro más elegidas en el país.
Resumen generado con IA

Desde hace algunos días, el plazo fijo mantiene sus tasas de interés. Después de semanas de un descenso que implicó una diferencia de hasta cinco puntos en algunos bancos, la baja se detuvo. Aunque las ganancias que ofrece actualmente este modo de ahorro distan de sus mejores épocas, sigue siendo uno de los métodos más elegidos para invertir.

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El Banco Central de la República Argentina publica a diario un listado con los bancos y entidades financieras que ofrecen los mejores rendimientos en plazos fijos. Para obtener las mejores ganancias, es importante conocer las alternativas. Hacer un plazo fijo en home banking o en una sucursal puede marcar una diferencia en los resultados.

Las mejores tasas de interés en plazo fijo al 4 de junio

Las tasas que ofrecen los bancos este jueves 4 de junio tienen porcentajes que rondan entre el 15% y el 19%. Las 10 entidades con mayor volumen de depósito, según el BCRA son:

  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19.5% TNA a 30 días
  • Banco de la Nación Argentina: 19% TNA a 30 días
  • BBVA: 18.75% TNA a 30 días
  • Banco Macro: 18% TNA a 30 días
  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 17.5% TNA a 30 días
  • ICBC: 17.5% TNA a 30 días
  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17% TNA a 30 días
  • Banco de Galicia y Buenos Aires: 16.25% TNA a 30 días
  • Banco Patagonia: 16% TNA a 30 días
  • Banco Santander Argentina: 15% TNA a 30 días

Para las inversiones efectuadas mediante home banking, el Banco Nación aplica actualmente una TNA del 19%. Con esa tasa, los $750.000 generan un rendimiento de $11.712,33 en 30 días. Al finalizar el plazo, el monto total acreditado asciende a $761.712,33

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