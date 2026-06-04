EspectáculosFamosos

Qué dijo Araceli González sobre los rumores de separación de Fabián Mazzei

Tras los rumores que sacudieron al mundo del espectáculo, Araceli González decidió hablar y revelar qué ocurre realmente con Fabián Mazzei después de su acercamiento a Adrián Suar.

Araceli González negó problemas con Fabián Mazzei y explicó el origen de las discusiones
Araceli González negó problemas con Fabián Mazzei y explicó el origen de las discusiones La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Araceli González desmintió recientemente en el programa LAM rumores de separación de Fabián Mazzei, aclarando que su reconciliación con Adrián Suar no afectó su matrimonio.
  • Las versiones surgieron tras mostrarse con su exmarido. González aclaró que Mazzei apoya ese vínculo y que sus únicas discusiones actuales se deben a la empresa que comparten.
  • La aclaración de la actriz busca frenar las especulaciones mediáticas. Aseguró estar en su mejor momento de pareja, previendo que su acercamiento familiar generaría rumores.
Resumen generado con IA

En los últimos días surgieron versiones que señalaban una supuesta crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei. Los rumores aparecieron luego de que la actriz se mostrara públicamente junto a Adrián Suar y confirmara que había logrado recomponer el vínculo con su exmarido.

Qué dijo Adrián Suar tras el reencuentro con Araceli González

Qué dijo Adrián Suar tras el reencuentro con Araceli González

Ante la repercusión que tomó la información, González decidió comunicarse con la producción de LAM para aclarar cuál es la situación actual de su relación con Mazzei y desmentir cualquier conflicto sentimental.

Qué dijo Araceli González sobre su relación con Fabián Mazzei

La actriz negó atravesar una crisis de pareja y explicó que el acercamiento con Suar nunca generó problemas dentro de su matrimonio. “Todo esto mi pareja lo sabe y mi pareja desde el día uno quiso que estemos reconciliados”, aseguró durante la conversación con el programa de espectáculos.

De esta manera, González dejó en claro que la reconstrucción del vínculo familiar con el padre de su hijo Toto Kirzner cuenta con el apoyo de Mazzei y que no existe ningún conflicto relacionado con esa situación.

El verdadero motivo de las discusiones con Fabián Mazzei

Si bien descartó problemas sentimentales, la actriz reconoció que existen diferencias cotidianas vinculadas al trabajo que ambos comparten. “No estamos en crisis, sí nos peleamos mucho con la empresa, es una m... eso, porque nos vivimos peleando. Trabajar juntos no está bueno, tenemos que trabajar como actores, pero no en cuentas”, explicó.

Según detalló, los desacuerdos surgen principalmente por cuestiones relacionadas con la gestión de la productora que manejan en conjunto y no por motivos personales.

Además, se mostró tranquila frente a las versiones que circularon en las últimas horas. “Está todo bien, está todo perfecto, estamos en el mejor momento, y sabíamos que quizás podía pasar esto de que empiecen a decir una cosa o la otra”, afirmó.

Temas Adrián SuarAraceli González
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Araceli González fue a ver la obra de Adrián Suar y reveló cómo retomaron el diálogo tras años de distancia

Araceli González fue a ver la obra de Adrián Suar y reveló cómo retomaron el diálogo tras años de distancia

Qué dijo Adrián Suar tras el reencuentro con Araceli González

Qué dijo Adrián Suar tras el reencuentro con Araceli González

Lo más popular
Le negaron la libertad a “Piki” Orellana
1

Le negaron la libertad a “Piki” Orellana

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial
2

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer
3

Así es la lujosa casa de Ian Lucas: tres plantas, vista al lago y un increíble espacio gamer

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde
4

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde

Macchiarola tildó a Catalán de ser sectario: “Sospecho que tiene algún acuerdo con el peronismo”
5

Macchiarola tildó a Catalán de ser sectario: “Sospecho que tiene algún acuerdo con el peronismo”

Ranking notas premium
Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral
1

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley
2

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas
3

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas

Argentina Hace II: sin fondos, se cae la obra para remozar un tramo de Canal Sur
4

"Argentina Hace II": sin fondos, se cae la obra para remozar un tramo de Canal Sur

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde
5

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde

Más Noticias
Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Naum Alperovich: “Hace 15 años había 12 marcas de autos en Tucumán, hoy superan las 40 entre nacionales, importadas y chinas”

Naum Alperovich: “Hace 15 años había 12 marcas de autos en Tucumán, hoy superan las 40 entre nacionales, importadas y chinas”

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

Murió Alejandro Castelli a los 46 años: dolor en el rugby y el ámbito empresarial

Marcha de Ni Una Menos en Tucumán: “Nos están matando más”

Marcha de Ni Una Menos en Tucumán: “Nos están matando más”

Le negaron la libertad a “Piki” Orellana

Le negaron la libertad a “Piki” Orellana

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia

Macchiarola tildó a Catalán de ser sectario: “Sospecho que tiene algún acuerdo con el peronismo”

Macchiarola tildó a Catalán de ser sectario: “Sospecho que tiene algún acuerdo con el peronismo”

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde

Ni Una Menos, 11 años después: la paradoja de una sociedad que condena la violencia pero llega tarde

Comentarios