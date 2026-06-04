Qué dijo Araceli González sobre los rumores de separación de Fabián Mazzei

Resumen para apurados
- Araceli González desmintió recientemente en el programa LAM rumores de separación de Fabián Mazzei, aclarando que su reconciliación con Adrián Suar no afectó su matrimonio.
- Las versiones surgieron tras mostrarse con su exmarido. González aclaró que Mazzei apoya ese vínculo y que sus únicas discusiones actuales se deben a la empresa que comparten.
- La aclaración de la actriz busca frenar las especulaciones mediáticas. Aseguró estar en su mejor momento de pareja, previendo que su acercamiento familiar generaría rumores.
En los últimos días surgieron versiones que señalaban una supuesta crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei. Los rumores aparecieron luego de que la actriz se mostrara públicamente junto a Adrián Suar y confirmara que había logrado recomponer el vínculo con su exmarido.
Ante la repercusión que tomó la información, González decidió comunicarse con la producción de LAM para aclarar cuál es la situación actual de su relación con Mazzei y desmentir cualquier conflicto sentimental.
Qué dijo Araceli González sobre su relación con Fabián Mazzei
La actriz negó atravesar una crisis de pareja y explicó que el acercamiento con Suar nunca generó problemas dentro de su matrimonio. “Todo esto mi pareja lo sabe y mi pareja desde el día uno quiso que estemos reconciliados”, aseguró durante la conversación con el programa de espectáculos.
De esta manera, González dejó en claro que la reconstrucción del vínculo familiar con el padre de su hijo Toto Kirzner cuenta con el apoyo de Mazzei y que no existe ningún conflicto relacionado con esa situación.
El verdadero motivo de las discusiones con Fabián Mazzei
Si bien descartó problemas sentimentales, la actriz reconoció que existen diferencias cotidianas vinculadas al trabajo que ambos comparten. “No estamos en crisis, sí nos peleamos mucho con la empresa, es una m... eso, porque nos vivimos peleando. Trabajar juntos no está bueno, tenemos que trabajar como actores, pero no en cuentas”, explicó.
Según detalló, los desacuerdos surgen principalmente por cuestiones relacionadas con la gestión de la productora que manejan en conjunto y no por motivos personales.
Además, se mostró tranquila frente a las versiones que circularon en las últimas horas. “Está todo bien, está todo perfecto, estamos en el mejor momento, y sabíamos que quizás podía pasar esto de que empiecen a decir una cosa o la otra”, afirmó.