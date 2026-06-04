Qué dijo Araceli González sobre los rumores de separación de Fabián Mazzei

Qué dijo Araceli González sobre su relación con Fabián Mazzei

La actriz negó atravesar una crisis de pareja y explicó que el acercamiento con Suar nunca generó problemas dentro de su matrimonio. “Todo esto mi pareja lo sabe y mi pareja desde el día uno quiso que estemos reconciliados”, aseguró durante la conversación con el programa de espectáculos.