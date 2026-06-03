Turf: Touch The Stars pondrá a prueba su jerarquía en el especial “Día del Periodista”

Resumen para apurados
- El destacado caballo Touch The Stars competirá este domingo en el especial Día del Periodista en el Hipódromo de Tucumán para revalidar su jerarquía ante rivales de gran nivel.
- El ejemplar porteño, ganador de seis carreras en Buenos Aires y con podios en Grupo 1, enfrentará a exigentes rivales locales como Rumor de Fuego, invicto y de gran presente.
- Este enfrentamiento promete ser uno de los más competitivos de la temporada tucumana, consolidando el atractivo deportivo y el nivel de la hípica en la región norteña.
Sin dudas será una de las carreras jerárquicas más parejas y competitivas de lo que va de la temporada. Nueve ejemplares de gran nivel competirán el domingo en el especial “Día del Periodista”, la prueba más importante de la reunión que se llevará a cabo el domingo en el hipódromo tucumano.
El porteño Touch The Stars es el ejemplar con mayores pergaminos de la competencia. El hijo de Fortify, que se encuentra radicado en Santiago del Estero, es ganador de seis carreras en Buenos Aires. Pero sin dudas que su mejor performance fue el segundo puesto en el Gran Premio “25 de Mayo”. Además, terminó quinto en el Gran Premio “Estrellas Classic” y séptimo en el Gran Premio “Carlos Pellegrini”, todos cotejos de Grupo 1. Otras actuaciones destacadas en clásicos fueron los terceros puestos obtenidos en el “Botafogo” (Grupo 3), “Porteño” (Grupo 3), “General Pueyrredón” (Grupo 3) y “Carlos Gardel”.
Igualemente, la tarea no le resultará sencilla, ya que tendrá varios rivales exigentes. El santiagueño Rumor de Fuego viene de obtener un triunfo demoledor en el especial “Manuel Coronel”, Sixties Kalath está invicto en el “Jardín de la República” y Paladín Oriental dejó atrás sus “nanas” y reprisa en gran forma.
Los anotados en las 12 pruebas que tendrá la jornada, que arrancará a las 13.30, son los siguientes:
1.500 metros: 1) Trendic Topic, 2) Step To Glory, 3) Twitch Hurricane, 4) Mr. Aidan, 5) Il Felino, 6) Sixties Kalath, 7) Touch The Stars, 8) Golden Warrior, 9) Paladín Oriental, 10) Montesquieu y 11) Rumor de Fuego.
1.300 metros: 1) Serbio, 2) Nurburgring, 3) Cooper Beach, 4) Saint Nich, 5) Sicinius, 6) Aire y Mar, 7) Puerto Pireo, 8) Costello y 9) Purple King.
1.200 metros: 1) Red Barrel, 2) Mare Bravio, 3) Waterlight, 4) Fulgente, 5) Casi Feliz, 6) Home Treasure, 7) Muy Confiable, 8) Candy Diferente, 9) Glaniador, 10) Dialecto y 11) Guajiru.
1.200 metros: 1) Tailgate, 2) Valle Candy, 3) Viene Facil, 4) Security Premium, 5) Tandileña, 6) Idea Correcta, 7) Goloso Ken, 8) Mundo Daniel, 9) Storm Force, 10) Fumikomi, 11) Inventariada, 12) Grand Plus, 13) Messianico Boy y 14) Tyrion.
1.200 metros: 1) Q Jote, 2) Hermano Del Alma, 3) Free Heart, 4) Murtaajil, 5) Tiro Perfecto, 6) Cashisking, 7) Isla De Las Rosas, 8) Galana In Love y 9) Long Nello.
800 metros: 1) Tierno De Alma, 2) Dubai Stone, 3) Centella Big Prize, 4) Q Soñado, 5) Apostolico Frank, 6) Espalda Sin Riesgo, 7) Divino Tesoro y 8) Leoboy.
1.300 metros: 1) Taty Boone, 2) Fugitive Boone, 3) Emperor Jack, 4) Smoking Black, 5) Candy Gato, 6) Glorioso Ireneo, 7) Es Amoroso y 8) Radio Waves.
1.400 metros: 1) Soy Nicholas, 2) Prince Pop, 3) The Coach, 4) French Lover, 5) Count The Gold, 6) Penky Sea, 7) Solidus, 8) Abriendo Camino, 9) Leclay, 10) Don Chipion y 11) Mayall.
1.400 metros: 1) Seeking Money, 2) Duplexer, 3) Arashi, 4) Mystical Man, 5) Amiguita Bataclana, 6) Lord Lancelot, 7) Dragonet y 8) Mallow.
1.000 metros: 1) La Adri, 2) Isla Bonita, 3) Verte Brillar, 4) Baby Malen, 5) Lay Joy, 6) J Be Peanut y 7) Pura Bendicion.
800 metros: 1) Te Acompaño, 2) Long View, 3) Grand Silverio, 4) Dom Rui, 5) La Keynesiana, 6) Storm Chuck, 7) Airioso Vega, 8) Great Royal, 9) Eufemio y 10) Grimaldo.
800 metros: 1) Real Win, 2) Envidiado Time, 3) Toro Mata, 4) Dubai Joy, 5) Rexquisita, 6) Hipnotica Orpen y 7) Robert Hit.