Turf: Touch The Stars pondrá a prueba su jerarquía en el especial “Día del Periodista”

El porteño Touch The Stars es el ejemplar con mayores pergaminos de la competencia. El hijo de Fortify, que se encuentra radicado en Santiago del Estero, es ganador de seis carreras en Buenos Aires. Pero sin dudas que su mejor performance fue el segundo puesto en el Gran Premio “25 de Mayo”. Además, terminó quinto en el Gran Premio “Estrellas Classic” y séptimo en el Gran Premio “Carlos Pellegrini”, todos cotejos de Grupo 1. Otras actuaciones destacadas en clásicos fueron los terceros puestos obtenidos en el “Botafogo” (Grupo 3), “Porteño” (Grupo 3), “General Pueyrredón” (Grupo 3) y “Carlos Gardel”.