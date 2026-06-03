El mensaje de Bullrich en plena marcha de Ni Una Menos que retuiteó Milei

Resumen para apurados
- Durante la marcha Ni Una Menos, Patricia Bullrich defendió en redes la baja del 25% en femicidios bajo su gestión de seguridad, mensaje que fue replicado por el presidente Milei.
- El pronunciamiento coincidió con las movilizaciones nacionales de Ni Una Menos, donde la funcionaria rechazó los ministerios de género y defendió el castigo penal efectivo.
- El aval de Milei ratifica la línea del Gobierno de confrontar con el feminismo tradicional y priorizar la seguridad de mano dura frente a las políticas de enfoque de género.
En medio de una nueva movilización por el Ni Una Menos en distintos puntos del país, la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que defendió la política de seguridad del Gobierno nacional y aseguró que durante la gestión de Javier Milei se logró reducir los femicidios en un 25%. El posteo fue retuiteado por el Presidente.
“El feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. A todas. Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad: desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores”, sostuvo Bullrich.
Las declaraciones de la ex ministra de Seguridad se conocieron este miércoles, en coincidencia con un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos y mientras se desarrollaban marchas en diferentes ciudades del país.
En el mismo mensaje, la senadora remarcó que “la definición más importante es otra: el que las hace las paga”. Y agregó: “Un asesino o un violador no debe recibir un curso de género y una palmadita en la espalda, sino saber que hay consecuencias y que su lugar es la cárcel”.
Bullrich también apuntó contra sectores del feminismo y defendió las medidas impulsadas por el oficialismo. “Nuestro feminismo no encubre ni libera violadores y asesinos. No vota contra la prisión efectiva para ellos ni contra herramientas como el Registro de ADN. No tiene un discurso para afuera y otro para adentro. Y no necesita un ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros”, expresó.
Además, cuestionó el posicionamiento de algunos espacios durante la jornada de protesta. “Ahora veo por TV cómo el partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing. Hubo un momento donde nos incluían a todas las mujeres. Lamentablemente, hacen siempre lo mismo y después se preguntan por qué cada vez más argentinos les dan la espalda”, afirmó.
Por último, hizo referencia al caso de Agostina y reclamó condenas más duras para los responsables de femicidios. “En el caso de Agostina hay un asesino con nombre y apellido. No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta. La responsabilidad es individual y la pena también”, señaló.
“Y en mi opinión, no hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años y actuó como actuó después. Para ellos, condena efectiva y cárcel de por vida”, concluyó.