El mensaje de Bullrich en plena marcha de Ni Una Menos que retuiteó Milei

En medio de una nueva movilización por el Ni Una Menos en distintos puntos del país, la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que defendió la política de seguridad del Gobierno nacional y aseguró que durante la gestión de Javier Milei se logró reducir los femicidios en un 25%. El posteo fue retuiteado por el Presidente.