Scaloni se rindió ante Colapinto: “Toda la vida fui fierrero”
El entrenador de la Selección reveló su pasión por el automovilismo y destacó el impacto que genera tener a un piloto argentino en la Fórmula 1. Además, contó que conoció personalmente a Franco Colapinto y elogió tanto su talento como su personalidad.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, elogió en una entrevista al piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto por su desempeño y destacó su histórica representación nacional.
- Scaloni reveló su antigua pasión por el Turismo Carretera y detalló que conoció personalmente a Colapinto en Bélgica, destacando que su propio hijo es un ferviente seguidor.
- El apoyo de Scaloni refleja el furor que genera Colapinto en el país, consolidando al automovilismo junto al fútbol como una de las grandes pasiones de los argentinos.
Lionel Scaloni es el hombre que llevó a la Selección Argentina a la conquista del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, cuando se apaga el fútbol, hay otra pasión que ocupa buena parte de sus fines de semana: el automovilismo. Y dentro de ese universo, Franco Colapinto se convirtió en uno de sus grandes motivos de atención.
El entrenador argentino habló sobre el presente del piloto de Pilar y dejó en claro que sigue de cerca cada uno de sus pasos en la Fórmula 1. Incluso reveló que el entusiasmo por Colapinto atraviesa a toda su familia.
"Mi hijo es fanático, fanático. Se compró todo de Colapinto, del equipo, está enamorado", contó entre risas.
La confesión sirvió para mostrar una faceta menos conocida del DT, que recordó su vínculo con los fierros desde la infancia y destacó la importancia de que Argentina vuelva a tener representación en la máxima categoría del automovilismo mundial. "Somos un país fierrero también, no solo futbolero", afirmó.
Scaloni explicó que su pasión por las carreras viene desde muy chico y que la presencia de Colapinto en la Fórmula 1 despertó nuevamente esa ilusión que históricamente generaron los pilotos argentinos.
"Es muy bueno. Yo toda la vida fui fierrero y tener un piloto en la Fórmula 1 para nosotros es algo increíble", señaló.
Los recuerdos lo llevaron rápidamente a su infancia.
"De chiquito, para mí, ir a ver Turismo Carretera era espectacular. Los fierros fueron toda nuestra pasión", recordó.
Por eso, cada fin de semana de competencia se transforma en una cita obligada para el entrenador de la Selección.
"¿Sabés lo lindo que es un fin de semana de Fórmula 1 esperando verlo correr la clasificación? Ahora que está esta carrera sprint hay un montón de cosas más. Uno se levanta para verlo a él", explicó.
Scaloni también se animó a analizar el presente deportivo del piloto de Alpine. Aunque aclaró que no es un especialista en cuestiones técnicas, destacó tanto el rendimiento del auto como la capacidad de Colapinto para aprovechar sus oportunidades.
"Creo que hoy el coche, sin entender mucho, tampoco voy a hacerme el entendido, lo está ayudando y él lo está haciendo muy bien", sostuvo.
Además, reveló que tuvo la posibilidad de conocer personalmente al piloto argentino durante una visita a Bélgica.
"Lo conocí en Bélgica, un ratito, porque yo también sé lo que es estar ahí antes de una clasificación, entonces intenté no molestar mucho y ya está", relató.
Ese breve encuentro fue suficiente para dejarle una impresión muy positiva.
"Me bastó para ver que es un pibe bien, espectacular. Y ojalá le vaya bien", afirmó.
Las palabras de Scaloni reflejan el fenómeno que genera Colapinto en Argentina. Mientras millones de hinchas siguen cada una de sus carreras, el piloto de Pilar también sumó a un admirador de lujo: el entrenador que devolvió a la Selección a la cima del fútbol mundial.
Y si algo quedó claro en las declaraciones del DT, es que cuando llega un fin de semana de Fórmula 1, incluso el campeón del mundo se convierte en un hincha más.