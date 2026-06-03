No guardes el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 4 de junio

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y lloviznas en Tucumán este jueves 4 de junio, debido a un frente inestable que mantendrá la temperatura máxima en 19°C.
- La jornada registrará una mínima de 16°C, vientos leves, humedad del 99% y visibilidad de 3 km. Esta inestabilidad continúa el patrón húmedo y lluvioso de los últimos días.
- La inestabilidad seguirá el fin de semana con temperaturas de 15°C a 20°C. Se esperan mejoras parciales en las condiciones del tiempo recién para el inicio de la próxima semana.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable enTucumán, con lluvias aisladas y lloviznas durante gran parte del día. La temperatura máxima alcanzará los 19°C.
Tras varios días marcados por la humedad y las precipitaciones, el tiempo continuará inestable este jueves 4 de junio en San Miguel de Tucumán. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias aisladas y lloviznas a lo largo de toda la jornada, con temperaturas moderadas y cielo mayormente cubierto.
El pronóstico del clima
La jornada comenzará con una temperatura cercana a los 17°C durante la madrugada y una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. Las lluvias aisladas también estarán presentes durante la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche el fenómeno predominante será de lloviznas. Según el pronóstico, las condiciones de inestabilidad se extenderán durante todo el día.
Temperatura y viento
Para este jueves, el SMN prevé una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 19°C, en una jornada fresca y húmeda para la capital tucumana.
En cuanto al viento, durante la madrugada soplará desde el sudeste con velocidades de entre 0 y 2 km/h. Por la mañana rotará al noreste con intensidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que por la tarde llegará desde el norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche volverá a predominar el viento del sudeste, con registros de entre 7 y 12 km/h.
Alta humedad y baja visibilidad
El informe meteorológico indica además que la humedad se mantiene en niveles muy elevados, cercanos al 99%, mientras que la visibilidad ronda los 3 kilómetros, una situación que podría afectar la circulación en rutas y calles durante las primeras horas del día.
El sol saldrá a las 8:03 y se pondrá a las 18:35, en una jornada típicamente otoñal marcada por el cielo cubierto y las precipitaciones intermitentes.
Cómo seguirá el tiempo en Tucumán
El pronóstico extendido muestra que las condiciones inestables continuarán durante los próximos días. Para el viernes se espera una mínima de 15°C y una máxima de 20°C, mientras que el sábado la temperatura oscilará entre los 16°C y los 20°C. Recién hacia comienzos de la próxima semana podrían registrarse mejoras parciales en las condiciones meteorológicas.