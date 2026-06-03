No guardes el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 4 de junio

En cuanto al viento, durante la madrugada soplará desde el sudeste con velocidades de entre 0 y 2 km/h. Por la mañana rotará al noreste con intensidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que por la tarde llegará desde el norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche volverá a predominar el viento del sudeste, con registros de entre 7 y 12 km/h.