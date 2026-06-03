Serna reveló qué entrenador quiere para Boca y sorprendió con varios candidatos

Resumen para apurados
- Mauricio Serna reveló que Boca Juniors busca un técnico con personalidad y renombre tras la salida de Claudio Úbeda, luego de quedar eliminados de la Copa Libertadores.
- Guillermo Barros Schelotto lidera la lista de candidatos, aunque dirige a Vélez. También figuran Néstor Lorenzo, Martín Palermo, Carlos Tevez, Antonio Mohamed y Ricardo Gareca.
- El próximo entrenador asumirá la presión de potenciar juveniles y la obligación de ganar la Copa Sudamericana y el torneo local, buscando recuperar el protagonismo internacional.
La búsqueda del nuevo entrenador de Boca continúa envuelta en hermetismo, pero Mauricio "Chicho" Serna aportó algunas pistas sobre el perfil que pretende la dirigencia para reemplazar a Claudio Úbeda y afrontar una segunda mitad de año cargada de exigencias.
El integrante del Consejo de Fútbol y uno de los hombres de máxima confianza de Juan Román Riquelme se refirió a la situación del club luego de la eliminación en la Copa Libertadores y dejó en claro que el próximo técnico deberá reunir condiciones muy específicas para asumir uno de los cargos más demandantes del fútbol sudamericano.
"Era lógica la salida. En un club tan grande, donde hay tanta ambición, tanta ilusión, pasa. Cuando no se cumplen los objetivos de la séptima, ocurre", explicó Serna al analizar el final del ciclo de Úbeda.
La eliminación en la Copa Libertadores volvió a dejar una herida abierta en el mundo "xeneize". La obsesión por conquistar la séptima corona continental continúa marcando la agenda deportiva de Boca y condiciona cualquier proyecto futbolístico que se ponga en marcha.
"El mundo Boca quiere la séptima Libertadores, y es otro año que pasa. Esto genera una obligación muy grande para Boca", reconoció el colombiano.
Por eso, al describir las características que debe tener el nuevo conductor del equipo, fue categórico. "Tiene que ser un entrenador de personalidad. Tiene que ser un entrenador de nombre", aseguró.
Según Serna, además de experiencia y carácter, el futuro DT deberá ser capaz de potenciar el plantel actual y continuar promoviendo juveniles, una de las políticas deportivas que el club viene sosteniendo en los últimos años. También deberá convivir con una exigencia permanente: ganar.
"El entrenador y los jugadores tienen que estar convencidos de que tienen que ganar la Sudamericana y el torneo argentino. Tienen una presión grande, pero en el mundo Boca es así", afirmó.
Aunque evitó confirmar negociaciones concretas, el dirigente sorprendió al mencionar varios nombres que considera aptos para el cargo. Entre todos ellos, uno sobresale claramente.
"Para mí el primero sería Guillermo", confesó al referirse a Guillermo Barros Schelotto, uno de los máximos ídolos de la historia reciente del club y entrenador que condujo al equipo a dos títulos locales y a una final de Copa Libertadores durante su anterior ciclo.
Sin embargo, la posibilidad aparece compleja. Actualmente, Barros Schelotto dirige a Vélez Sarsfield y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, una situación que dificultaría cualquier intento de negociación inmediata.
Otro nombre que figura en la consideración es el de Néstor Lorenzo. El entrenador argentino atraviesa un gran presente al frente de la Selección de Colombia y se prepara para disputar el Mundial 2026, por lo que su desembarco en Boca tampoco parece sencillo en el corto plazo.
Además de esos candidatos, Serna mencionó a otras figuras con pasado identificado con el club o con amplia experiencia internacional. En esa lista aparecen Martín Palermo, Carlos Tevez, Antonio Mohamed y Ricardo Gareca.
Todos ellos reúnen, en mayor o menor medida, las condiciones que la dirigencia considera indispensables para conducir a un plantel que deberá afrontar la Copa Sudamericana y el torneo argentino con la obligación de pelear por ambos títulos.
Mientras el país sigue de cerca la cuenta regresiva para el Mundial 2026, en Boca la atención está puesta en otra carrera: la búsqueda del entrenador que deberá devolverle al club el protagonismo perdido en el plano internacional.
Por ahora, Riquelme mantiene el silencio habitual que caracteriza a las decisiones más importantes de su gestión. Sin embargo, las declaraciones de Serna permitieron conocer por primera vez cuáles son los perfiles que más seducen dentro de la dirigencia y quién ocupa el primer lugar en la lista de preferencias.
La novela por el nuevo técnico de Boca ya comenzó y promete sumar capítulos en las próximas semanas.