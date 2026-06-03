Serna reveló qué entrenador quiere para Boca y sorprendió con varios candidatos

El integrante del Consejo de Fútbol y uno de los hombres de máxima confianza de Juan Román Riquelme se refirió a la situación del club luego de la eliminación en la Copa Libertadores y dejó en claro que el próximo técnico deberá reunir condiciones muy específicas para asumir uno de los cargos más demandantes del fútbol sudamericano.