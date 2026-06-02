Boca confirmó la salida de Claudio Úbeda y busca nuevo entrenador

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", expresó la entidad en el comunicado difundido durante la jornada.