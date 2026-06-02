Boca confirmó la salida de Claudio Úbeda y busca nuevo entrenador

Resumen para apurados
- Boca Juniors oficializó este 2 de junio la salida de Claudio Úbeda como director técnico del primer equipo, tras comunicar el final de su ciclo en las redes sociales.
- La salida del DT se produce en medio del receso por el Mundial 2026, periodo que la dirigencia también aprovecha para realizar obras de remodelación en el estadio La Bombonera.
- La dirigencia xeneize ya busca un reemplazante para definir el rumbo del equipo de cara a la Copa Libertadores y el Torneo Apertura 2026, abriendo una nueva etapa deportiva.
Boca confirmó la salida de Claudio Úbeda como entrenador del primer equipo. La noticia fue comunicada a través de las redes sociales oficiales del club, que informó el final de su ciclo y agradeció el trabajo realizado durante su estadía en la institución.
"El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", expresó la entidad en el comunicado difundido durante la jornada.
El Club AtlÃ©tico Boca Juniors informa que Claudio Ãbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo.— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 2, 2026
Agradecemos a Claudio y a su cuerpo tÃ©cnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los Ã©xitos en sus prÃ³ximosâ¦ pic.twitter.com/UaZaZMAXpk
La decisión abre una nueva etapa en el club, que ahora deberá definir quién asumirá la conducción del plantel profesional. Mientras tanto, la dirigencia ya comenzó a analizar distintas alternativas para cubrir la vacante y encontrar al sucesor de Úbeda.
Además de las cuestiones deportivas, la institución aprovecha el receso provocado por el Mundial 2026 para avanzar con distintas obras de remodelación en La Bombonera, trabajos que forman parte del plan de mejoras impulsado por el club.
Con la confirmación oficial de la salida de Úbeda, la atención ahora estará puesta en la elección del próximo entrenador, una decisión que marcará el rumbo del equipo para el resto de la temporada.