Dólar hoy: el oficial aumentó por tercera jornada consecutiva y superó los $1.450 en el Banco Nación

El dólar oficial mantuvo este martes su tendencia alcista y registró su tercera suba consecutiva, en una jornada en la que las principales cotizaciones del mercado cambiario mostraron movimientos al alza. Según la referencia del Banco Nación (BNA), el la cotización al público avanzó $10, equivalente a un 0,7%, y cerró a $1.460 para la venta.