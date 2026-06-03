Dólar hoy: el oficial aumentó por tercera jornada consecutiva y superó los $1.450 en el Banco Nación

Resumen para apurados
- El dólar oficial en Argentina aumentó por tercera jornada consecutiva este martes y superó los $1.450 en el Banco Nación debido a la tendencia alcista del mercado cambiario.
- La cotización mayorista tocó su máximo desde febrero al cerrar a $1.438,50, mientras que los financieros CCL y MEP también subieron y el blue finalizó sin cambios en $1.355.
- Con la divisa mayorista a un 22,1% del límite del BCRA y la brecha cambiaria en 5,2%, se prevé que continúe la volatilidad y los reajustes dentro de la banda de libre flotación.
El dólar oficial mantuvo este martes su tendencia alcista y registró su tercera suba consecutiva, en una jornada en la que las principales cotizaciones del mercado cambiario mostraron movimientos al alza. Según la referencia del Banco Nación (BNA), el la cotización al público avanzó $10, equivalente a un 0,7%, y cerró a $1.460 para la venta.
En el segmento mayorista, la divisa estadounidense también exhibió un incremento significativo. El dólar mayorista subió $11,50, hasta ubicarse en $1.438,50, el valor más elevado desde el 5 de febrero.
Pese al reciente repunte, el balance anual continúa mostrando una leve caída. En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial acumula una baja de 16,5 pesos, lo que representa una disminución del 1,1%.
Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó el techo de las bandas cambiarias en $1.765,66. De esta manera, el dólar mayorista quedó a 318,16 pesos, o un 22,1%, del límite superior establecido para el esquema de libre flotación.
Entre las cotizaciones financieras también se observaron avances. El contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.513,13, mientras que el dólar MEP cerró en $1.457,61. En este contexto, la brecha entre el CCL y el dólar mayorista alcanzó el 5,2%.
Dólares paralelos
En contraste, el dólar "blue" finalizó la rueda sin cambios en $1.355. La cotización informal había llegado a ofrecerse a $1.440 durante la mañana, aunque posteriormente retrocedió hasta cerrar en el mismo nivel de la jornada anterior.