A qué temperatura poner el aire acondicionado en invierno para ahorrar en la factura de la luz

Aunque muchos tienen la costumbre de encender el aparato y setearlo en 24°C o 25°C buscando un golpe de calor rápido, los especialistas advierten que este es un error común que dispara el consumo eléctrico. La recomendación de los expertos de Beko, una de las principales marcas internacionales de electrodomésticos y tecnología para el hogar es mantener el equipo entre los 19°C y los 23°C. Cada grado que se suma por encima de ese límite, explican desde la marca, puede generar sobrecalentamiento en las estancias o que el aire se reseque, además de consumir más energía y repercutir en nuestra factura eléctrica sin generar un beneficio real en el bienestar del ambiente.