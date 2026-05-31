Dormir con la calefacción encendida en invierno: qué efectos puede tener sobre la salud

Si hace demasiado calor en la habitación, nuestro cuerpo no estará a la temperatura adecuada y por tanto no dormiremos bien. Así es más fácil que nos despertemos por la noche. Pero eso no es todo, porque luego nos encontramos con el cambio repentino de temperatura cuando salimos de la habitación y muchos pasamos de calor a frío ártico en un segundo.