Qué lugar ocupa hoy el dinero en la vida de los jóvenes, según un estudio

Resumen para apurados
- Un estudio de universidades de EE.UU. y Canadá reveló recientemente que jóvenes de la Generación Z y millennials priorizan el tiempo libre y el bienestar sobre un alto salario.
- El desgaste digital, la hiperconectividad y la pandemia redefinieron las prioridades juveniles, impulsando la búsqueda de flexibilidad horaria y cuidado de la salud mental.
- Este cambio cultural redefine el éxito laboral al priorizar la calidad de vida sobre el salario, consolidando al tiempo libre como el recurso más valorado para el futuro.
Durante años, la idea de “éxito” estuvo ligada a ganar más dinero, crecer profesionalmente y trabajar cada vez más horas. Pero una investigación reciente muestra que esa lógica empieza a perder fuerza entre las nuevas generaciones.
Un estudio realizado por investigadores de la University of British Columbia y la UCLA analizó las respuestas de más de 4.400 personas y detectó un cambio claro entre jóvenes de la Generación Z y millennials: cada vez más personas priorizan el tiempo libre, el bienestar y la vida personal antes que un salario más alto.
La investigación señala que muchos jóvenes valoran más la posibilidad de descansar, viajar, compartir tiempo con amigos o desarrollar hobbies que asumir trabajos con mayores niveles de estrés o jornadas laborales más extensas.
Qué cambió en la forma de pensar el trabajo
Según los especialistas, las nuevas generaciones crecieron en un contexto atravesado por la hiperconectividad, la presión de productividad constante y el agotamiento asociado al mundo digital. Esa experiencia hizo que muchas personas empezaran a cuestionar la idea de que trabajar más garantiza automáticamente una vida mejor.
Además, la pandemia aceleró ese cambio. El tiempo dentro de casa, el trabajo remoto y las nuevas rutinas llevaron a millones de personas a replantearse cómo querían vivir y cuánto espacio estaban dispuestas a darle al trabajo dentro de su vida cotidiana.
Para muchos jóvenes, el equilibrio personal pasó a tener un peso tan importante como la estabilidad económica.
Flexibilidad, salud mental y tiempo personal
El estudio aclara que este cambio no significa que los jóvenes rechacen el trabajo o el dinero. Lo que aparece es otra manera de pensar el empleo y las prioridades personales.
Hoy, aspectos como la flexibilidad horaria, el cuidado de la salud mental, el tiempo disponible y la posibilidad de disfrutar actividades fuera del trabajo empiezan a ocupar un lugar central al momento de elegir un empleo.
La tendencia también coincide con el crecimiento de modelos laborales híbridos, trabajos remotos y búsquedas vinculadas con estilos de vida menos acelerados.
Para los investigadores, esta transformación refleja un cambio cultural más profundo. Las nuevas generaciones ya no miden el éxito únicamente a partir del salario o del cargo profesional, sino también desde la calidad de vida y el bienestar cotidiano.
En ese escenario, el tiempo libre dejó de verse como un “premio” después del trabajo y empezó a convertirse en uno de los recursos más valorados por muchos jóvenes.