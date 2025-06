Jóvenes y dinero: el 80% dice que maneja su plata, pero sólo el 15% haría inversiones

Además, el dinero no es sólo un medio: está cargado de significado emocional para los jóvenes. Si bien representa independencia, libertad y tranquilidad, también es fuente de estrés, frustración y ansiedad. Casi el 60% de los encuestados manifestó preocupación por no llegar a fin de mes o por no poder cumplir sus metas en el futuro, una relación ambivalente que influye directamente en sus decisiones financieras.