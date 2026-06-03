El Senado inicia el debate por una nueva ley de biocombustibles con presencia del sector sucroalcoholero
Representantes de los complejos de bioetanol siguen de cerca el tratamiento de los proyectos que buscan reemplazar el régimen vigente. En particular, la atención está puesta en la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Resumen para apurados
- El Senado argentino y productores debaten hoy en el Salón Azul una nueva ley de biocombustibles para reemplazar el régimen actual y asegurar mayor previsibilidad al sector.
- El proyecto oficialista propone subir el corte obligatorio al 15% a un año de sancionada, limitar a las petroleras y crear un mercado electrónico con precios de referencia.
- La norma dará estabilidad por 15 años a las economías regionales, potenciará la producción nacional frente a importaciones y habilitará el uso de motores flex-fuel.
El sector sucroalcoholero seguirá hoy de cerca el debate sobre el futuro de los biocombustibles en Argentina. Desde las 14, la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado se reunirá en el Salón Azul, en forma conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para comenzar a analizar los proyectos que proponen modificaciones al marco normativo vigente. Entre las principales iniciativas se contempla un aumento de los porcentajes obligatorios de corte con bioetanol y biodiésel.
Al Congreso acudirán representantes de las distintas cámaras y provincias productoras de energías renovables, en representación del etanol elaborado a partir de la caña de azúcar. Entre los asistentes estarán Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA) y Patrick Adam, director Ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz.
La jornada se estructurará en torno a cinco iniciativas parlamentarias. El proyecto principal será el impulsado por la senadora Patricia Bullrich junto con otros legisladores oficialistas -presentado por el gobierno de Javier Milei a través de la Secretaría de Energía-. La reunión se transmitirá por los canales oficiales del Senado de la Nación.
Antes de la reunión, en el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) hicieron hincapié en la necesidad de “escuchar la voz de las economías regionales” a través de la participación de las distintas entidades públicas y privadas vinculadas al sector. En ese marco, el Instituto destacó que algunas propuestas que se debatirán esta tarde son el resultado de un proceso de diálogo intersectorial y de una serie de reuniones mantenidas con senadores y funcionarios nacionales. Entre ellos figuran Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería; Federico Veller, subsecretario de Hidrocarburos; y las senadoras Carolina Moisés y Sandra Mendoza.
En un comunicado, en el Ipaat señalaron que “todos los actores del sector de los biocombustibles han coincido que la actual Ley 27.640 (vigente) se encuentra agotada y ya no ofrece previsibilidad al sector privado”. “Necesitamos un marco normativo serio que brinde estabilidad y acompañe el desarrollo productivo”, señalaron representantes del Ipaat.
En su evaluación, el organismo tucumano señaló que el proyecto presentado por la senadora Patricia Bullrich propone modificaciones en cuatro aspectos centrales del régimen de biocombustibles, tanto para el bioetanol elaborado a partir de maíz como para el producido con caña de azúcar:
- Limitar la participación de las empresas petroleras en el negocio de los biocombustibles.
- Establecer un precio de referencia o valor tope que proteja a la industria nacional frente a las importaciones, mediante el criterio de paridad de importación.
- Modificar el esquema de comercialización de los biocombustibles. Según la iniciativa, se incorporaría un mercado electrónico de contado (spot), donde los precios se definirían libremente por la oferta y la demanda. Además, se habilitarían operaciones a término, en las que productores y petroleras podrían acordar de manera directa las condiciones de precio y plazo de entrega.
- Revisar el criterio de asignación de volúmenes en función de la capacidad instalada de los distintos sectores productivos, dejando que, en el mercado a término, las partes negocien libremente las entregas.
Según el Ipaat, los proyectos en discusión garantizan la participación de la caña de azúcar y del maíz en los porcentajes de mezcla, con un piso asegurado del 6% para cada uno, y un margen adicional del 3% de libre disputa para alcanzar el 15%.
Puntos importantes del proyecto
- Plazo de la ley: se establece explícitamente que el nuevo marco regulatorio tendrá una vigencia de 15 años desde su aprobación. La norma actual fue prorrogada, con posibilidad de extensión por cinco años más.
- Cupos asegurados del 6% para caña y maíz en el 12% de mezcla obligatoria: se determina que, durante la vigencia de la ley, se mantendrán los porcentajes de corte respetando la materia prima de origen en un 6% para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar y en un 6% para el producido a partir de maíz. Esto consolida la base inicial del 12% de mezcla obligatoria para naftas.
- Corte del 15% obligatorio al año de aprobarse la ley y plazos: el proyecto estipula que el porcentaje mínimo de mezcla en naftas se mantendrá en un 12%, pero ascenderá de forma fija y obligatoria al 15% de bioetanol a partir de los 12 meses de la sanción de la ley. De la misma forma, el biodiésel pasará de un 7,5% inicial a un 10% obligatorio a los 12 meses.
Hoy, los mezcladores-refinadores pueden establecer un corte hasta el 15%, pero de manera voluntaria. Se estableció esta medida para paliar el aumento de precios internacionales ante la guerra en Medio Oriente, entre otras causas.
- Producción nacional en el corte obligatorio: los biocombustibles destinados a cumplir con los porcentajes de mezcla obligatoria deben ser elaborados en plantas habilitadas instaladas en la Argentina y a partir de materias primas de origen nacional. La importación para el corte obligatorio queda restringida únicamente a casos excepcionales de escasez comprobada o si el precio de paridad extranjero resulta inferior al nacional.
- Precio en el corte obligatorio con tope en la paridad de importación: se introduce un cambio estructural al fijar límites a las cotizaciones. Los precios de comercialización ofertados en un nuevo Mercado Electrónico no podrán superar los valores máximos equivalentes a computar la paridad de importación del bioetanol y del biodiésel. Estos topes serán calculados mensualmente por un organismo independiente utilizando fuentes de mercado internacionales.
- Otro dato importante es que a través del proyecto se autoriza la circulación de vehículos con motores flex fuel en el país para el uso de bioetanol y biodiesel.