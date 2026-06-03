El Senado inicia el debate por una nueva ley de biocombustibles con presencia del sector sucroalcoholero

Antes de la reunión, en el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) hicieron hincapié en la necesidad de “escuchar la voz de las economías regionales” a través de la participación de las distintas entidades públicas y privadas vinculadas al sector. En ese marco, el Instituto destacó que algunas propuestas que se debatirán esta tarde son el resultado de un proceso de diálogo intersectorial y de una serie de reuniones mantenidas con senadores y funcionarios nacionales. Entre ellos figuran Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería; Federico Veller, subsecretario de Hidrocarburos; y las senadoras Carolina Moisés y Sandra Mendoza.