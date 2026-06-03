Ni Una Menos vuelve a las calles: ¿a qué hora comienza la movilización en todo el país?

A 11 años de la histórica movilización que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina, el colectivo Ni Una Menos volverá a movilizarse este 3 de junio en distintas ciudades del país. La convocatoria llega en un contexto atravesado por la conmoción que generaron recientes femicidios de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en Misiones, y de Noelia Romero, de 30 años, en Temperley.