Ni Una Menos vuelve a las calles: ¿a qué hora comienza la movilización en todo el país?

Resumen para apurados
- El colectivo Ni Una Menos marcha este 3 de junio en las principales ciudades de Argentina para reclamar políticas contra la violencia de género y repudiar los recientes femicidios.
- Con la consigna 'Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos', la marcha se convoca tras femicidios recientes y un registro de 3.424 víctimas fatales en el país desde 2015.
- La jornada busca incidir en la agenda estatal para reactivar la prevención y asistencia a las víctimas, alertando sobre la ineficacia de las medidas de protección vigentes.
A 11 años de la histórica movilización que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina, el colectivo Ni Una Menos volverá a movilizarse este 3 de junio en distintas ciudades del país. La convocatoria llega en un contexto atravesado por la conmoción que generaron recientes femicidios de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en Misiones, y de Noelia Romero, de 30 años, en Temperley.
Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”, organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos volverán a ocupar las calles para exigir políticas públicas destinadas a prevenir las violencias por motivos de género y visibilizar una problemática que continúa generando preocupación.
Dónde serán las marchas de Ni Una Menos este 3 de junio
Además de la movilización prevista frente al Congreso de la Nación, habrá concentraciones y marchas en numerosas ciudades del país.
En Córdoba, la convocatoria fue fijada para las 17 en la intersección de Colón y Cañada. En Mendoza, la concentración comenzará a las 18.30 en el Kilómetro Cero. Santa Fe tendrá una marcha desde la explanada de la Municipalidad hacia Plaza 25 de Mayo a partir de las 16.30. En Tucumán, las organizaciones convocaron a reunirse desde las 17 en Plaza Independencia, mientras que en Salta la movilización se realizará a la misma hora en Plaza 9 de Julio.
También habrá actividades en Paraná, Neuquén, Bariloche, Cutral Co, Trelew y Comodoro Rivadavia, entre otras localidades, donde los reclamos estarán centrados en la prevención de la violencia machista y la asistencia a las víctimas.
Las cifras que preocupan a 11 años del primer Ni Una Menos
Los datos difundidos por el Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano" de la organización La Casa del Encuentro muestran la magnitud de la problemática desde la primera movilización realizada en 2015.
Según el relevamiento, entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género en Argentina. Dentro de ese total se contabilizaron femicidios de mujeres y niñas, transfemicidios, lesbicidios y femicidios vinculados que afectaron también a varones adultos y niños.
El informe además señala que una gran parte de los crímenes ocurrió en ámbitos privados y que, en numerosos casos, existían vínculos previos entre las víctimas y los agresores. Otro dato alarmante es que cientos de mujeres habían realizado denuncias antes de ser asesinadas y que en varios expedientes existían medidas de protección vigentes que no lograron evitar los crímenes.
La violencia de género también dejó un fuerte impacto familiar y social: durante estos once años, miles de niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos como consecuencia de los femicidios registrados en el país.
Los casos que conmocionaron al país en las últimas semanas
Entre los hechos que impulsan la convocatoria de este año se encuentra el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. Por el caso se encuentra imputado Gabriel Barrelier, quien es hasta el momento el único acusado.
La lista incluye también el crimen de Dulce María Candia, de 17 años, hallada muerta en una obra en construcción de Eldorado, Misiones, luego de haber sido reportada como desaparecida. La autopsia determinó que falleció por asfixia mecánica y la investigación cuenta con un detenido.
Otro de los casos que generó conmoción fue el de Noelia Carolina Romero, de 30 años, asesinada en Temperley. De acuerdo con la investigación judicial, la mujer fue atacada por su pareja, Tomás Adrián Núñez. Cuando los efectivos policiales ingresaron al domicilio, encontraron a la víctima sin vida y al sospechoso con heridas que se habría provocado durante un intento de suicidio.
A once años de la primera marcha de Ni Una Menos, las movilizaciones volverán a poner el foco en la prevención de la violencia de género, la protección de las víctimas y la necesidad de fortalecer las políticas destinadas a evitar nuevos femicidios en Argentina.